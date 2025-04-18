Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 253 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
977,87
Економія при броні: -110,07 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
Колонтаївська
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
991,56
Економія при броні: -104,06 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
989,71
Економія при броні: -102,21 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
996,70
Економія при броні: -58,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
1031,20 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
989,53
Економія при броні: -76,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
993,96
Економія при броні: -106,46 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
1025,30
Економія при броні: -87,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
960,82
Економія при броні: -93,16 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Лантіген Б краплі оральні, супензія флакон 18 мл №1
Ділео Фарма
977,52
Економія при броні: -52,17 грн