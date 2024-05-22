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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхураГЕПАВАЛ® ASN (HEPAVAL® ASN)

ГЕПАВАЛ® ASN (HEPAVAL® ASN) (356693) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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ГЕПАВАЛ<sup>&reg;</sup> ASN (HEPAVAL<sup>&reg;</sup> ASN)
Ціна в місті Київ
від 531,18 грн
Без рецепта
30 шт від 531,18 грн
В наявності в 131 аптеці
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
8.2. Дієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхура

ГЕПАВАЛ ASN інструкція із застосування

Характеристика

за рекомендацією лікаря в якості дієтичної добавки до раціону харчування для відновлення рівня вмісту редукованого L-глутатіону — найважливішого компонента систем антиоксидантного захисту та детоксикації організму, а також як додаткове джерело природного антиоксиданту — астаксантину:
при порушеннях функції печінки різного походження;
при підвищених фізичних навантаженнях, зниженні функціональної активності антиоксидантної системи внаслідок старіння організму;
в зимово-весняний період при збідненні раціону харчування антиоксидантами, а також при надмірному споживанні жирів і вуглеводів з одночасним зменшенням їх витрат;
в період дії несприятливих фізичних факторів (радіаційне, електромагнітне та ультразвукове випромінювання);
для профілактики гіперпігментації та вікових змін шкіри;
для профілактики станів, що супроводжуються порушеннями кровообігу, при яких відбувається утворення вільних радикалів;
для покращення функціонування органа зору.

Рекомендації з вживання

вживати дорослим по 1 капсулі 2 рази на добу після прийому їжі, запивати питною водою. Тривалість вживання та добову дозу визначає лікар індивідуально. Рекомендована тривалість вживання — не менше ніж 30 днів. Перед вживанням рекомендована консультація лікаря.
Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Протипоказання

індивідуальна чутливість до будь-якого з компонентів, період вагітності та годування грудьми.

Умови зберігання

в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С та недоступному для дітей місці.

ГЕПАВАЛ ASN
ГЕПАВАЛ® ASN капсули, №30
від 531,18 грн
В наявності в 131 аптеці
Ціни в аптеках
ГЕПАВАЛ ASN
ГЕПАВАЛ® ASN капсули, №30
від 531,18 грн
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