ГЕПАВАЛ® ASN (HEPAVAL® ASN) (356693) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
ГЕПАВАЛ ASN інструкція із застосування
Характеристика
за рекомендацією лікаря в якості дієтичної добавки до раціону харчування для відновлення рівня вмісту редукованого L-глутатіону — найважливішого компонента систем антиоксидантного захисту та детоксикації організму, а також як додаткове джерело природного антиоксиданту — астаксантину:
при порушеннях функції печінки різного походження;
при підвищених фізичних навантаженнях, зниженні функціональної активності антиоксидантної системи внаслідок старіння організму;
в зимово-весняний період при збідненні раціону харчування антиоксидантами, а також при надмірному споживанні жирів і вуглеводів з одночасним зменшенням їх витрат;
в період дії несприятливих фізичних факторів (радіаційне, електромагнітне та ультразвукове випромінювання);
для профілактики гіперпігментації та вікових змін шкіри;
для профілактики станів, що супроводжуються порушеннями кровообігу, при яких відбувається утворення вільних радикалів;
для покращення функціонування органа зору.
Рекомендації з вживання
вживати дорослим по 1 капсулі 2 рази на добу після прийому їжі, запивати питною водою. Тривалість вживання та добову дозу визначає лікар індивідуально. Рекомендована тривалість вживання — не менше ніж 30 днів. Перед вживанням рекомендована консультація лікаря.
Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Протипоказання
індивідуальна чутливість до будь-якого з компонентів, період вагітності та годування грудьми.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С та недоступному для дітей місці.