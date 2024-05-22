за рекомендацією лікаря в якості дієтичної добавки до раціону харчування для відновлення рівня вмісту редукованого L-глутатіону — найважливішого компонента систем антиоксидантного захисту та детоксикації організму, а також як додаткове джерело природного антиоксиданту — астаксантину:

при порушеннях функції печінки різного походження;

при підвищених фізичних навантаженнях, зниженні функціональної активності антиоксидантної системи внаслідок старіння організму;

в зимово-весняний період при збідненні раціону харчування антиоксидантами, а також при надмірному споживанні жирів і вуглеводів з одночасним зменшенням їх витрат;

в період дії несприятливих фізичних факторів (радіаційне, електромагнітне та ультразвукове випромінювання);

для профілактики гіперпігментації та вікових змін шкіри;

для профілактики станів, що супроводжуються порушеннями кровообігу, при яких відбувається утворення вільних радикалів;

для покращення функціонування органа зору.