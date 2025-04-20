ГЕПАВАЛ® ASN (HEPAVAL® ASN)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 125 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
812,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
799,50
Економія при броні: -79,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
812,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
812,30 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
851,51
Економія при броні: -137,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
812,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
759,30
Економія при броні: -39,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
795,00
Економія при броні: -74,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
812,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
779,80
Економія при броні: -59,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
812,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
758,70
Економія при броні: -38,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
812,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
799,50
Економія при броні: -79,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
759,30
Економія при броні: -39,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
812,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
622,96
Економія при броні: -46,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
856,37
Економія при броні: -155,55 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Соборна, 1
1.1 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА