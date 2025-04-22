ГЕПАВАЛ® ASN (HEPAVAL® ASN)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 67 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
771,30
Економія при броні: -38,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
960,48
Економія при броні: -28,81 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
812,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
467,88
Економія при броні: -28,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
812,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
812,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
863,34
Економія при броні: -52,69 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
812,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
849,89
Економія при броні: -137,12 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
812,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
836,13
Економія при броні: -126,57 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
812,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
812,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
842,81
Економія при броні: -98,24 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
812,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
812,30 грн