ГЕПАВАЛ® ASN (HEPAVAL® ASN)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 444 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
812,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
857,83
Економія при броні: -112,12 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
851,19
Економія при броні: -134,46 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
779,80
Економія при броні: -50,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
812,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
812,30 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
960,48
Економія при броні: -28,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
812,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
836,70
Економія при броні: -28,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
812,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
812,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
812,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
514,36
Економія при броні: -75,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
843,07
Економія при броні: -32,27 грн