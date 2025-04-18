ГЕПАВАЛ® ASN (HEPAVAL® ASN)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 225 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
836,81
Економія при броні: -121,26 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
839,81
Економія при броні: -124,73 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
151,86
Економія при броні: -6,92 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
812,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
838,35
Економія при броні: -144,84 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
882,67
Економія при броні: -199,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
854,83
Економія при броні: -69,99 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
759,00
Економія при броні: -34,30 грн