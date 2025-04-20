ГЕПАВАЛ® ASN (HEPAVAL® ASN)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 122 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
812,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
851,51
Економія при броні: -171,07 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
741,00
Економія при броні: -59,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
682,87
Економія при броні: -33,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
676,68
Економія при броні: -132,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
834,30
Економія при броні: -135,27 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
849,17
Економія при броні: -150,14 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
812,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
843,74
Економія при броні: -144,71 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
864,14
Економія при броні: -126,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
812,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
863,17
Економія при броні: -125,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
856,90
Економія при броні: -119,36 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
812,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
886,11
Економія при броні: -75,33 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
741,00
Економія при броні: -65,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
812,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
812,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
860,50
Економія при броні: -180,35 грн