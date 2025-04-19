ГЕПАВАЛ® ASN (HEPAVAL® ASN)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 166 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
843,82
Економія при броні: -149,39 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
812,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
859,75
Економія при броні: -49,05 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
799,10
Економія при броні: -80,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
773,70
Економія при броні: -55,10 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
865,08
Економія при броні: -145,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
854,91
Економія при броні: -141,25 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
779,80
Економія при броні: -61,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
852,65
Економія при броні: -158,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
855,72
Економія при броні: -161,61 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
851,43
Економія при броні: -110,65 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
812,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
860,30
Економія при броні: -166,67 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
834,43
Економія при броні: -114,98 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
812,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
812,30 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
812,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
884,28
Економія при броні: -73,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
920,83
Економія при броні: -59,84 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
851,77
Економія при броні: -40,48 грн