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Дієтичні добавки комплексної дії
Інулін-нео 5 (Inulin-neo 5)
2 препарати
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ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО
Пакет-саше №20
Іннео Фарм
від
276,51
грн
в 415 аптеках
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ІНУЛІН-НЕО 5
Пакет-саше апельсин №20
Іннео Фарм
від
301,66
грн
в 357 аптеках
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Ціни в
Київ
від
276,51
грн
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Характеристики
Виробник
Іннео Фарм
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
12.2. Дієтичні добавки, що знижують ризик порушень вуглеводного обміну
16 Дієтичні добавки комплексної дії
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