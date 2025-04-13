Дієтичні добавки комплексної дії

Інулін-нео 5 (Inulin-neo 5)

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ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО
Пакет-саше №20
Іннео Фарм
від 276,51 грн
в 415 аптеках
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ІНУЛІН-НЕО 5
ІНУЛІН-НЕО 5
Пакет-саше апельсин №20
Іннео Фарм
від 301,66 грн
в 357 аптеках
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Ціни в Київ
від 276,51 грн
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Характеристики
Виробник
Іннео Фарм
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки