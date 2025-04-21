Інулін-нео 5 (Inulin-neo 5)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 60 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
443,70
Економія при броні: -21,21 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
453,20
Економія при броні: -70,10 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
439,55
Економія при броні: -16,99 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, пл. Привокзальна, -
1.1 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.5 км
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн