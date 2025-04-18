Інулін-нео 5 (Inulin-neo 5)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 415 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
444,78
Економія при броні: -23,89 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
444,85
Економія при броні: -21,79 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
446,05
Економія при броні: -83,99 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
261,49
Економія при броні: -11,94 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
339,90
Економія при броні: -40,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
364,60
Економія при броні: -13,61 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
432,04
Економія при броні: -15,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
434,80
Економія при броні: -63,29 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
217,40
Економія при броні: -26,91 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
309,86
Економія при броні: -38,72 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
329,88
Економія при броні: -47,56 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
439,84
Економія при броні: -18,95 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
436,54
Економія при броні: -60,46 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
436,54
Економія при броні: -15,65 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 3
1.9 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм