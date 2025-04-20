Інулін-нео 5 (Inulin-neo 5)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 155 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
441,89
Економія при броні: -107,51 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
445,09
Економія при броні: -63,32 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
450,40
Економія при броні: -63,40 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
452,70
Економія при броні: -65,70 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
202,95
Економія при броні: -28,22 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
439,40
Економія при броні: -121,80 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
439,40
Економія при броні: -85,87 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
384,79
Економія при броні: -55,84 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
452,20
Економія при броні: -65,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
452,70
Економія при броні: -65,70 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
441,30
Економія при броні: -53,00 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
0.9 км
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
452,70
Економія при броні: -65,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
441,20
Економія при броні: -54,20 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
451,30
Економія при броні: -63,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
452,70
Економія при броні: -65,70 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
453,80
Економія при броні: -65,50 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
0.9 км
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм