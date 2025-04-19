Інулін-нео 5 (Inulin-neo 5)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 240 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
451,36
Економія при броні: -28,14 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
451,41
Економія при броні: -28,15 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
437,38
Економія при броні: -82,43 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
437,38
Економія при броні: -15,43 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
438,74
Економія при броні: -102,00 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
433,55
Економія при броні: -94,44 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
450,16
Економія при броні: -113,42 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
450,16
Економія при броні: -111,05 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
437,42
Економія при броні: -41,41 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
437,48
Економія при броні: -14,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
440,26
Економія при броні: -103,52 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
440,26
Економія при броні: -101,15 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
453,40
Економія при броні: -67,50 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
354,15
Економія при броні: -16,19 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
443,56
Економія при броні: -20,28 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
436,21
Економія при броні: -23,28 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
436,21
Економія при броні: -23,28 грн