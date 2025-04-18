Інулін-нео 5 (Inulin-neo 5)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 168 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
346,00
Економія при броні: -36,54 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
437,63
Економія при броні: -14,68 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
455,00
Економія при броні: -45,80 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
327,67
Економія при броні: -83,47 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
433,76
Економія при броні: -107,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
440,32
Економія при броні: -114,73 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
445,59
Економія при броні: -119,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
434,76
Економія при броні: -122,55 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
434,76
Економія при броні: -99,29 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
438,48
Економія при броні: -126,27 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн