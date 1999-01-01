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Дієтичні добавки
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Дієтичні добавки комплексної дії
Дієтичні добавки
16
Дієтичні добавки комплексної дії
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ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЦІЛЕЙ "РеО"
950 мл №1
Юрія-Фарм
від
74,73
грн
в 984 аптеках
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Долгіт Анті-невралгія
Капсули №30
Натур Продукт Фарма
від
301,14
грн
в 816 аптеках
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ПРЕМАМА ДУО
Комбі-упаковка таблетки №30 + капсули №30 №1
Алкалоід
від
640,70
грн
в 789 аптеках
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ЙоSен (ЙоСен)®
Таблетки 80 мг блістер пачка картонна №50
Омніфарма
від
125,93
грн
в 775 аптеках
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Ефіра
Капсули желатинові 350 мг №10
Универсальное агентство "Про-фарма"
від
146,00
грн
в 646 аптеках
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Дебріліз
Таблетки 890 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
від
267,63
грн
в 598 аптеках
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Геровітал Актив
Таблетки, вкриті оболонкою №30
Натур Продукт Фарма
від
143,15
грн
в 591 аптеці
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Лібоксаза
Капсули №30
Бовіос Фарм
від
275,49
грн
в 559 аптеках
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ВОДА ДЛЯ ЗАПИВАННЯ ЛІКІВ тм "LAQUA"
190 мл №1
Юрія-Фарм
від
10,07
грн
в 546 аптеках
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Сонріза Про Салют
Капсули №30
Бутікова Фармацевтична Компанія Салютаріс
від
207,45
грн
в 543 аптеках
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Ренохелс
Таблетки 500 мг №30
Біхелс
від
360,31
грн
в 519 аптеках
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Ренохелс
Таблетки 500 мг №90
Біхелс
від
721,60
грн
в 516 аптеках
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Інестін
Таблетки №20
Фармацевтична компанія Фармберг
від
510,00
грн
в 480 аптеках
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Монморол®
Капсули №60
Нутрімед
від
854,74
грн
в 465 аптеках
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Альпента
Капсули №90
Alpen Pharma AG
від
1150,68
грн
в 449 аптеках
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Сертидаза Форте
Таблетки гастрорезистентні 20 мг блістер №30
Сістем Фарм
від
443,00
грн
в 442 аптеках
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Нейропеа
Капсули №30
Стада
від
348,32
грн
в 439 аптеках
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Сертидаза
Таблетки №150
Сістем Фарм
від
865,45
грн
в 433 аптеках
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ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО
Пакет-саше №20
Іннео Фарм
від
276,51
грн
в 416 аптеках
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Форма випуску
"Cannabis Bar"
30 порцій
Квадратні
екстракт
з ашвагандою та стевією
з чорним чаєм та цукром
каплети
капс.
капс. желат.
капс. желат. тверд.
капс. кишково-розч.
капс. м'які
капс. м'які желат.
квітки
комбі-уп.
корінь
листя
льодяники
мазь
напій слабогазований
олія
пастилки жув.
пластина
плитка
пор.
р-н
р-н питний
р-н д/перорал. застос.
рідина
саше
сироп
спрей назал.
спрей орал
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл. гастрорезист.
табл. киш-розч, в/об
табл. шип.
трава
із зеленим чаєм та стевією
№ 31
№1
№2
№3
№4
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Дозування
0.4 г
0.5 г
1.5 г
2 г
5 мг
6 г
10 мг
20 мг
25 мг
30 мг
50 г
50 мг
80 мг
100 мг
150 мг
175 мг
200 мг
250 мг
300 мг
307 мг
320 мг
330 мг
350 мг
380 мг
400 мг
411.78 мг
420 мг
425 мг
450 мг
470 мг
500 мг
520 мг
540 мг
546 мг
600 мг
640 мг
700 мг
890 мг
924 мг
930 мг
1000 мг
1020 мг
1110 мг
1150 мг
1200 мг
8500 мкг
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Пакування
0.5 л
0.49 л
0.95 л
1 л
1.5 г
4.3 г
5 г
8 г
15 мл
17 г
25 г
30 г
35 г
40 г
50 г
60 г
80 г
100 г
100 мл
110 г
120 г
125 г
150 г
150 мл
160 мл
190 мл
200 г
200 мл
240 г
250 г
250 мл
300 г
400 г
473 мл
500 мл
950 мл
1000 мл
12000 мг
амп. 10 мл
банка
банка 2.5 г
банка 400 г
блістер
блістер 2.5 г
комплект
контейнер
контейнер полімер.
контурн. чарунк. уп.
пакет 30 г
пакет 50 г
пакет 110 г
пакет 12000 мг
пакет-саше
пакетик
пакетик-стік 15 мл
пачка 40 г
пачка 50 г
саше
саше 2.2 г
саше 2.5 г
саше 3 г
саше 5 г
саше 5000 мг
саше 6000 мг
стрип
стік 15 мл
стік 20 мл
фл.
фл. 10 мл
фл. 15 мл
фл. 30 мл
фл. 50 мл
фл. 100 г
фл. 100 мл
фл. п/е 100 мл
фл. скляний 100 мл
фільтр-пакет
фільтр-пакет 1.5 г
фільтр-пакет 2 г
фільтр-пакет 3 г
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Кількість штук в упаковці
1
5
6
10
14
15
20
24
30
32
36
40
42
45
50
56
60
80
90
100
112
120
150
180
200
240
250
300
500
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Виробник
A. Loacker Konfekt Ges.m.b.H.
ALG Pharma Poland
Acino
Alfa Vitamins Laboratories. Inc
Alpen Pharma AG
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Bioplus Life Sciences
Contrad Swiss
Costcon Helathcare LLP
DONG-IL Co., LTD
Delta Medical Promotions AG
ERBOZETA S.p.A
EuBion Corporation
Farmalabor – Produtos Farmaceuticos
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Galvanize Nutrition
Gricar Chemical S.r.l.
Haya Labs LLC
INDIO-PATHY HERBALS
Isha Agro Developers
Juva Sante International
Laboratoires Grand Fontaine S.L.
Metagenics Inc.
NOW FOODS
NOW INTERNATIONAL
Natural Organics Laboratories, Inc.
Natysal S.A.
Opsonin Herbal & Neutraceuticals Limited
OstroVit Sp. Z.o.o
PharmaSuisse Lab.
Pharmatech AS
Pharmunion
Polski Lek
Progress Nutrition
Puritan's Pride
Quality Supplements and Vitamins, Inc
S&S bionutra S.r.l.
Sky Pharma
Solefarm
Stada
Swanson Health Products
Symbiofarm
VP Laboratory LTD
Vantage Nutrition
Vefa Illac Sanayi Ve Ticaret
Vetprom
Vita Sun
Vitrobio
Zandra Lifesciences
ІЛАН ФАРМ
АРБОР ВІТЕ ЧП
Агрика-Пром
Актілайф Нутрішн
Алкалоід
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека 283
Аптека Гаєвського
Астрафарм
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
БИХЕЛС ООО
БРЕНД-ФАРМ
Беркана +
Беркана Плюс
Биолек
Биотек
Бовиос Фарм
Бовіос Фарм
Будьте Здоровы
Бутиковая Фармацевтическая Компания Салютарис
ВІН-ГРУП КОМПАНІ
ВАЛАРТІН ФАРМА
ВИН-ГРУПП КОМПАНИ
Вента
Витапак
Віола
Вітапак
ГРІН-ВІЗА
Голден-Фарм
Грін-Фарма
Гуд Ментал
ДЖЕРЕЛА ЗДОРОВ’Я
Даника Первая Украинская Пчеловодческая Компания
Даника Фирма
Даніка ТОВ
Дельта Медикел Промоушнз
Дон
Дочірня Компанія Бауер Медікал ГМБХ
Еберс
Екватор
Екосвіт Ойл
Екофарм
Екофіт
ЖИТО
Житомирбіопродукт
ЗАТ "Ліктрави"
Здравофарм
Иннео Фарм
Исток-Плюс
Канабіс Карпорейшн
Ключи Здоровья
Ключі Здоров'я
Компанія АКТО
Косткон Хеалскеа
Красота та Здоров'я
МСК-МЕД
Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед
Марина
Натур Продукт Фарма Сп. з о. о.
Натур Продукт Фарма Сп. з о.о.
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Неофармекс
Нестле Украина
Нутра Мануфектурінг
Нутримед, ООО
Нутриція Україна
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
ООО "Жаклин плюс"
Озимук Фарм
Омнифарма
Органік Хелс
Орзакс
ПОВЕР ПРО
Парфумерно-косметична компанія ДНД
Риф
САНЛАЙФ ГМБХ
САНФІЛЛ
САНФИЛЛ
СОЛГАР ВИТАМИН ООО
Селезнева Л.В.
Систем Фарм
Солгар Вітамін енд Херб
Спортер-Україна
Сістем Фарм
ТОВ "Універсальне агенство "Про-фарма"
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
Фарм Райз
Фарма Плюс
Фармаком
Фармацевтическая компания Фармберг
Фарммедпак
Фармснаб
Фитолик
Фоерс
Форсаж Плюс
Фітобіотехнології
Фітосвіт ЛТД
Харківська ФФ
Хюннап
ЦЕНТР БОЛОТОВА
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
Червона зірка
ЭКОСВИТС
ЭЛЕМЕНТ ЗДОРОВЬЯ ООО
Экватор
Экойл
Экосвит Ойл
Экофарм НПФ
Энзифарм ФК
ЮА-ФАРМ
Юрія-Фарм
свей Спортс та Хелс ГмбХ
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