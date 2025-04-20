Інулін-нео 5 (Inulin-neo 5)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 165 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
393,43
Економія при броні: -53,12 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
378,82
Економія при броні: -74,58 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
358,68
Економія при броні: -20,50 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
453,40
Економія при броні: -70,60 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
80,00
Економія при броні: -9,60 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
400,00
Економія при броні: -48,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
451,30
Економія при броні: -68,50 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
441,36
Економія при броні: -19,98 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
432,80
Економія при броні: -74,17 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
442,08
Економія при броні: -83,72 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
449,27
Економія при броні: -91,36 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
354,66
Економія при броні: -14,12 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
432,21
Економія при броні: -73,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
400,00
Економія при броні: -44,00 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
218,59
Економія при броні: -39,33 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
ІНУЛІН-НЕО 5 серії "ІННЕО" ЯБЛУКО пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн
ІНУЛІН-НЕО 5 пакет-саше №20
Іннео Фарм
424,40 грн