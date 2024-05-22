ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ (HEPARHIZINE® FORTE) (343102) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
ГЕПАРИЗИН ФОРТЕ інструкція із застосування
Характеристика
за рекомендацією лікаря в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело незамінної сірковмісної амінокислоти метіоніну та природних біологічно активних компонентів: гліцину — замінної амінокислоти, що стимулює утворення глікогену печінкою, регулює обмін речовин, має антитоксичні, антиоксидантні, детоксикуючі і гепатопротекторні властивості, та гліциризину (калієва та кальцієва сіль гліциризинової кислоти), структурна схожість якого зі стероїдними гормонами зумовлює його біологічну активність (протизапальні, антифібротичні, антиалергічні, противірусні, імуномодулюючі властивості) з метою:
покращення функціонального стану печінки та профілактики ускладнень при хронічних гепатитах, у тому числі вірусного походження, та інших дифузних захворюваннях печінки;
ефективного захисту від проникнення вірусів;
підвищення розумової працездатності;
– поліпшення функціонального стану шкіри та створення оптимальних умов функціонування організму при дерматитах та екземі.
Рекомендації з вживання
вживати дорослим по 1 капсулі 3 рази на добу після прийому їжі, запивати питною водою. Тривалість використання визначає лікар індивідуально. Перед вживанням рекомендована консультація лікаря.
Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Дієтичну добавку Гепаризин Форте не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Протипоказання
підвищена чутливість до будь-якого з компонентів, гострі вірусні гепатити, АГ, період вагітності та годування грудьми.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С та недоступному для дітей місці.