за рекомендацією лікаря в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело незамінної сірковмісної амінокислоти метіоніну та природних біологічно активних компонентів: гліцину — замінної амінокислоти, що стимулює утворення глікогену печінкою, регулює обмін речовин, має антитоксичні, антиоксидантні, детоксикуючі і гепатопротекторні властивості, та гліциризину (калієва та кальцієва сіль гліциризинової кислоти), структурна схожість якого зі стероїдними гормонами зумовлює його біологічну активність (протизапальні, антифібротичні, антиалергічні, противірусні, імуномодулюючі властивості) з метою:

покращення функціонального стану печінки та профілактики ускладнень при хронічних гепатитах, у тому числі вірусного походження, та інших дифузних захворюваннях печінки;

ефективного захисту від проникнення вірусів;

підвищення розумової працездатності;

– поліпшення функціонального стану шкіри та створення оптимальних умов функціонування організму при дерматитах та екземі.