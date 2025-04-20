ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ (HEPARHIZINE® FORTE)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 129 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
733,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
769,68
Економія при броні: -152,08 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
684,00
Економія при броні: -67,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
798,70
Економія при броні: -66,27 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
764,55
Економія при броні: -149,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
753,65
Економія при броні: -135,37 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
796,19
Економія при броні: -177,91 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
733,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
759,84
Економія при броні: -141,56 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
781,09
Економія при броні: -172,57 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
733,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
780,21
Економія при броні: -171,69 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
802,95
Економія при броні: -194,43 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
240,63
Економія при броні: -21,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
813,51
Економія при броні: -156,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
227,77
Економія при броні: -24,48 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
733,90 грн