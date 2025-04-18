ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ (HEPARHIZINE® FORTE)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 487 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
878,50
Економія при броні: -198,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
733,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
775,70
Економія при броні: -102,33 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
769,38
Економія при броні: -118,96 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
778,30
Економія при броні: -98,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
733,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
733,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
763,16
Економія при броні: -97,38 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
763,20
Економія при броні: -83,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
756,29
Економія при броні: -25,96 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
761,11
Економія при броні: -107,73 грн