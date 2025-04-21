ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ (HEPARHIZINE® FORTE)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 68 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
798,70
Економія при броні: -141,58 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
733,90 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
760,60
Економія при броні: -101,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
733,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
789,51
Економія при броні: -132,39 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
733,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
778,90
Економія при броні: -119,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
733,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
767,28
Економія при броні: -110,03 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
733,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
733,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
764,11
Економія при броні: -108,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
733,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
733,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
733,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
733,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
780,72
Економія при броні: -125,07 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
763,20
Економія при броні: -104,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
733,90 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.5 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
647,00
Економія при броні: -32,35 грн