ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ (HEPARHIZINE® FORTE)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 161 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
733,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
260,02
Економія при броні: -46,37 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
733,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
759,90
Економія при броні: -101,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
684,00
Економія при броні: -73,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
733,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
779,80
Економія при броні: -120,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
763,46
Економія при броні: -33,31 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
760,60
Економія при броні: -101,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
757,60
Економія при броні: -115,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
770,99
Економія при броні: -129,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
518,25
Економія при броні: -30,36 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
733,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
754,75
Економія при броні: -113,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
753,79
Економія при броні: -112,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
733,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
684,00
Економія при броні: -67,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
762,46
Економія при броні: -120,66 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
733,90 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
733,90 грн