ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ (HEPARHIZINE® FORTE)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 216 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
733,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
758,86
Економія при броні: -117,11 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
777,60
Економія при броні: -109,40 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
763,20
Економія при броні: -95,00 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
790,82
Економія при броні: -60,97 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
764,77
Економія при броні: -62,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
769,82
Економія при броні: -111,18 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
733,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Тарасівська, 3
1.6 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА