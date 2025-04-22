ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ (HEPARHIZINE® FORTE)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 59 аптеках у Чернігів
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
778,40
Економія при броні: -99,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
259,67
Економія при броні: -33,57 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
733,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
776,99
Економія при броні: -48,95 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
733,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
780,18
Економія при броні: -47,62 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
733,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
733,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
778,40
Економія при броні: -99,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
787,07
Економія при броні: -129,71 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
774,43
Економія при броні: -117,08 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
733,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
733,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
733,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
722,60
Економія при броні: -43,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
776,92
Економія при броні: -119,07 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
733,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
ГЕПАРИЗИН® ФОРТЕ капсули №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
774,87
Економія при броні: -44,38 грн