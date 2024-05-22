ДЕТРІМАКС® 2000 — капсули, що містять вітамін D 3 (холекальциферол), розчинений у сафлоровій олії, що покращує засвоєння вітаміну D 3 .

Властивості вітаміну D 3 . Вітамін D 3 (холекальциферол) — життєво важливий жиророзчинний вітамін, необхідний для забезпечення діяльності практично всіх органів і систем людського організму.

Вітамін D 3 регулює близько 3% геному людини, включно з генами інсулінового рецептора та стероїдогенезу (синтезу всіх стероїдних та статевих гормонів).

Дефіцит вітаміну D 3 може бути фактором ризику розвитку метаболічного синдрому.

Вітамін D 3 виявляє захисний ефект щодо функції ендотелію шляхом стимулювання синтезу NO та зниження утворення активних форм кисню.

1. Кісткова система. Вітамін D 3 бере участь у регуляції фосфорно-кальцієвого обміну: сприяє засвоєнню кальцію в кишечнику, підтримує необхідний рівень кальцію та фосфору в крові, активізує кістковий метаболізм. Сприяє забезпеченню міцності кісток і зубів, зниженню ризику розвитку рахіту, остеомаляції.

2. Ендокринна система. Вітамін D 3 впливає на метаболізм глюкози і інсуліну, а дефіцит вітаміну D 3 є фактором ризику розвитку інсулінорезистентності, порушення толерантності до глюкози. Вітамін D 3 може стимулювати секрецію інсуліну бета-клітинами підшлункової залози, а також опосередковано активує кальційзалежну ендопептидазу бета-клітин, яка перетворює проінсулін на активний інсулін. Вітамін D 3 може впливати на чутливість тканин до інсуліну, безпосередньо стимулюючи експресію рецепторів інсуліну в клітинах. Вітамін D 3 позитивно впливає на ліпідний обмін, сприяючи зниженню в крові рівня загального холестерину, тригліцеридів та ліпідів низької щільності. Вітамін D 3 відіграє істотну роль в корекції ожиріння і перебігу метаболічного синдрому.

3. Репродуктивна функція. Вітамін D 3 стимулює синтез жіночих і чоловічих статевих гормонів: естрогену, прогестерону, тестостерону. Вітамін D 3 позитивно впливає на репродуктивну функцію як жінок, так і чоловіків. Рекомендується для застосування у пар, які планують вагітність або зазнають труднощів при зачатті дитини. У жінок з достатнім рівнем вітаміну D 3 запліднення яйцеклітин відбувається частіше. Нормальний рівень вітаміну D дозволяє поліпшити результати екстракорпорального запліднення. Найімовірніше, цей ефект зумовлений впливом вітаміну D 3 на ендометрій. Вітамін D 3 дозволяє підвищити товщину ендометрія у жінок з синдромом полікістозних яєчників.

Розвиток аденоми передміхурової залози достовірно асоціюється з дефіцитом/недостатністю вітаміну D 3 згідно з наявними даними клініко-епідеміологічних досліджень.

4. Імунна система. Вітамін D 3 сприяє активації захисної функції організму, позитивно впливаючи як на вроджений, так і набутий імунітет. Вітамін D 3 запускає в організмі синтез власних антимікробних пептидів: кателіцидинів і дефензинів. Вітамін D 3 сприяє зниженню ризику розвитку застудних захворювань. Вітамін D 3 забезпечує регулюючий вплив на зростання, розвиток та оновлення клітин імунної системи. Нестача вітаміну D 3 в організмі може призводити до послаблення імунного захисту організму.

5. Органи чуття. Розвиток діабетичної ретинопатії як найбільш поширеної причини сліпоти та макулодистрофії (вікова макулярна дегенерація) пов’язані з дефіцитом вітаміну D.

Розвиток та тяжкість перебігу синдрому «сухого ока» пов’язані з дефіцитом/недостатністю вітаміну D в організмі. Доведено, що додавання вітаміну D до раціону пацієнтів із синдромом «сухого ока» сприяло секреції сльози, зменшенню нестійкості сльози та зменшенню вираженості запалення поверхні очей.

6. Онкогенез. Вітамін D 3 та його метаболіти можуть знижувати вірогідність розвитку різних видів раку (найбільш масштабні дослідження проведені стосовно раку молочної залози та колоректального раку). Вітамін D 3 здатний пригнічувати пухлинний ангіогенез (утворення нових кровоносних судин у тканинах пухлини), посилювати міжклітинні взаємодії та за рахунок цього уповільнювати проліферацію (розростання тканини шляхом інтенсивного поділу клітин), крім цього допомагає підтримувати нормальний градієнт кальцію в клітинах, що є важливим чинником для процесів нормальної диференціації клітин, також вітамін D 3 сприяє зниженню проліферації клітин, які ще не є пухлинними, але є високоризиковими.

7. Нервова система. Вітамін D 3 позитивно впливає на діяльність нервової системи, у тому числі психоемоційну сферу та когнітивні функції: настрій, пам’ять, увагу, працездатність, загальний тонус організму. Вітамін D 3 бере участь у синтезі нейромедіаторів — біологічно активних речовин, за допомогою яких здійснюється передача імпульсів між нервовими клітинами. Вітамін D 3 здатний чинити позитивний вплив на синтез серотоніну та дофаміну, які мають величезне значення для нормального психоемоційного стану людини.

8. Серцево-судинна система. Вітамін D 3 є важливим фактором нормального функціонування серцево-судинної системи. Вітамін D 3 позитивно впливає на важливі фактори протидії розвитку артеріальної гіпертензії: нормальне функціонування ендотелію, стан м’язової стінки судин та на процеси згортання крові.

9. Регулювання енергетичного потенціалу клітин. Вітамін D 3 сприяє усуненню втоми і підвищенню тонусу організму через регулювання власного енергетичного потенціалу клітин. У результаті впливу вітаміну D 3 в мітохондріях клітин підвищується синтез АТФ (аденозинтрифосфату), який є власним універсальним джерелом енергії для всіх біохімічних процесів, що відбуваються в організмі.

10. М’язова система. Вітамін D 3 сприяє підтримці сили м’язів і нервово-м’язової провідності, завдяки чому знижує ризик падінь та переломів.

11. Бронхолегенева система. Вітамін D 3 сприяє запобіганню патологічним змінам гладких м’язів повітроносних шляхів, регулює скорочення м’язів дихальних шляхів і запальну відповідь, що сприяє нормальному функціонуванню легень.

Властивості сафлорової олії. Сафлорова олія — рослинна олія, що отримується з насіння сафлору красильного (Carthamus tinctorius), яка містить омега-6 поліненасичені жирні кислоти, жиророзчинні вітаміни Е і К. Сафлорова олія покращує засвоєння вітаміну D 3 .

Потреба у вітаміні D 3 може підвищуватися при:

— недостатньому перебуванні на сонці (у тому числі у зв’язку з графіком роботи);

— недостатньому споживанні продуктів, що містять вітамін D 3 ;

— вегетаріанській або низькокалорійній дієті;

— проживанні в регіонах із забрудненим довкіллям;

— дефіциті сну;

— використанні кремів з УФ-фільтрами.

Вживання капсул ДЕТРІМАКС® 2000 (згідно з рекомендаціями щодо споживання) та одночасне помірне перебування під сонячним світлом не зумовлює ризику передозування вітаміну D 3 .