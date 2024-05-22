ДЕТРІМАКС® 2000 (DETRIMAX® 2000) (340745) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
ДЕТРІМАКС 2000 інструкція із застосування
Характеристика
ДЕТРІМАКС® 2000 — капсули, що містять вітамін D3 (холекальциферол), розчинений у сафлоровій олії, що покращує засвоєння вітаміну D3.
Властивості вітаміну D3. Вітамін D3 (холекальциферол) — життєво важливий жиророзчинний вітамін, необхідний для забезпечення діяльності практично всіх органів і систем людського організму.
Вітамін D3 регулює близько 3% геному людини, включно з генами інсулінового рецептора та стероїдогенезу (синтезу всіх стероїдних та статевих гормонів).
Дефіцит вітаміну D3 може бути фактором ризику розвитку метаболічного синдрому.
Вітамін D3 виявляє захисний ефект щодо функції ендотелію шляхом стимулювання синтезу NO та зниження утворення активних форм кисню.
1. Кісткова система. Вітамін D3 бере участь у регуляції фосфорно-кальцієвого обміну: сприяє засвоєнню кальцію в кишечнику, підтримує необхідний рівень кальцію та фосфору в крові, активізує кістковий метаболізм. Сприяє забезпеченню міцності кісток і зубів, зниженню ризику розвитку рахіту, остеомаляції.
2. Ендокринна система. Вітамін D3 впливає на метаболізм глюкози і інсуліну, а дефіцит вітаміну D3 є фактором ризику розвитку інсулінорезистентності, порушення толерантності до глюкози. Вітамін D3 може стимулювати секрецію інсуліну бета-клітинами підшлункової залози, а також опосередковано активує кальційзалежну ендопептидазу бета-клітин, яка перетворює проінсулін на активний інсулін. Вітамін D3 може впливати на чутливість тканин до інсуліну, безпосередньо стимулюючи експресію рецепторів інсуліну в клітинах. Вітамін D3 позитивно впливає на ліпідний обмін, сприяючи зниженню в крові рівня загального холестерину, тригліцеридів та ліпідів низької щільності. Вітамін D3 відіграє істотну роль в корекції ожиріння і перебігу метаболічного синдрому.
3. Репродуктивна функція. Вітамін D3 стимулює синтез жіночих і чоловічих статевих гормонів: естрогену, прогестерону, тестостерону. Вітамін D3 позитивно впливає на репродуктивну функцію як жінок, так і чоловіків. Рекомендується для застосування у пар, які планують вагітність або зазнають труднощів при зачатті дитини. У жінок з достатнім рівнем вітаміну D3 запліднення яйцеклітин відбувається частіше. Нормальний рівень вітаміну D дозволяє поліпшити результати екстракорпорального запліднення. Найімовірніше, цей ефект зумовлений впливом вітаміну D3 на ендометрій. Вітамін D3 дозволяє підвищити товщину ендометрія у жінок з синдромом полікістозних яєчників.
Розвиток аденоми передміхурової залози достовірно асоціюється з дефіцитом/недостатністю вітаміну D3 згідно з наявними даними клініко-епідеміологічних досліджень.
4. Імунна система. Вітамін D3 сприяє активації захисної функції організму, позитивно впливаючи як на вроджений, так і набутий імунітет. Вітамін D3 запускає в організмі синтез власних антимікробних пептидів: кателіцидинів і дефензинів. Вітамін D3 сприяє зниженню ризику розвитку застудних захворювань. Вітамін D3 забезпечує регулюючий вплив на зростання, розвиток та оновлення клітин імунної системи. Нестача вітаміну D3 в організмі може призводити до послаблення імунного захисту організму.
5. Органи чуття. Розвиток діабетичної ретинопатії як найбільш поширеної причини сліпоти та макулодистрофії (вікова макулярна дегенерація) пов’язані з дефіцитом вітаміну D.
Розвиток та тяжкість перебігу синдрому «сухого ока» пов’язані з дефіцитом/недостатністю вітаміну D в організмі. Доведено, що додавання вітаміну D до раціону пацієнтів із синдромом «сухого ока» сприяло секреції сльози, зменшенню нестійкості сльози та зменшенню вираженості запалення поверхні очей.
6. Онкогенез. Вітамін D3 та його метаболіти можуть знижувати вірогідність розвитку різних видів раку (найбільш масштабні дослідження проведені стосовно раку молочної залози та колоректального раку). Вітамін D3 здатний пригнічувати пухлинний ангіогенез (утворення нових кровоносних судин у тканинах пухлини), посилювати міжклітинні взаємодії та за рахунок цього уповільнювати проліферацію (розростання тканини шляхом інтенсивного поділу клітин), крім цього допомагає підтримувати нормальний градієнт кальцію в клітинах, що є важливим чинником для процесів нормальної диференціації клітин, також вітамін D3 сприяє зниженню проліферації клітин, які ще не є пухлинними, але є високоризиковими.
7. Нервова система. Вітамін D3 позитивно впливає на діяльність нервової системи, у тому числі психоемоційну сферу та когнітивні функції: настрій, пам’ять, увагу, працездатність, загальний тонус організму. Вітамін D3 бере участь у синтезі нейромедіаторів — біологічно активних речовин, за допомогою яких здійснюється передача імпульсів між нервовими клітинами. Вітамін D3 здатний чинити позитивний вплив на синтез серотоніну та дофаміну, які мають величезне значення для нормального психоемоційного стану людини.
8. Серцево-судинна система. Вітамін D3 є важливим фактором нормального функціонування серцево-судинної системи. Вітамін D3 позитивно впливає на важливі фактори протидії розвитку артеріальної гіпертензії: нормальне функціонування ендотелію, стан м’язової стінки судин та на процеси згортання крові.
9. Регулювання енергетичного потенціалу клітин. Вітамін D3 сприяє усуненню втоми і підвищенню тонусу організму через регулювання власного енергетичного потенціалу клітин. У результаті впливу вітаміну D3 в мітохондріях клітин підвищується синтез АТФ (аденозинтрифосфату), який є власним універсальним джерелом енергії для всіх біохімічних процесів, що відбуваються в організмі.
10. М’язова система. Вітамін D3 сприяє підтримці сили м’язів і нервово-м’язової провідності, завдяки чому знижує ризик падінь та переломів.
11. Бронхолегенева система. Вітамін D3 сприяє запобіганню патологічним змінам гладких м’язів повітроносних шляхів, регулює скорочення м’язів дихальних шляхів і запальну відповідь, що сприяє нормальному функціонуванню легень.
Властивості сафлорової олії. Сафлорова олія — рослинна олія, що отримується з насіння сафлору красильного (Carthamus tinctorius), яка містить омега-6 поліненасичені жирні кислоти, жиророзчинні вітаміни Е і К. Сафлорова олія покращує засвоєння вітаміну D3.
Потреба у вітаміні D3 може підвищуватися при:
— недостатньому перебуванні на сонці (у тому числі у зв’язку з графіком роботи);
— недостатньому споживанні продуктів, що містять вітамін D3;
— вегетаріанській або низькокалорійній дієті;
— проживанні в регіонах із забрудненим довкіллям;
— дефіциті сну;
— використанні кремів з УФ-фільтрами.
Вживання капсул ДЕТРІМАКС® 2000 (згідно з рекомендаціями щодо споживання) та одночасне помірне перебування під сонячним світлом не зумовлює ризику передозування вітаміну D3.
Рекомендації з вживання
дієтична добавка до раціону харчування — додаткове джерело вітаміну D3; сприяє зміцненню та належному функціонуванню імунної, нервової та м’язової систем, допомагає підтримувати кістки та зуби в здоровому стані, стимулює всмоктування кальцію та фосфору з шлунково-кишкового тракту.
Кількість (порція) дієтичної добавки, рекомендована для щоденного споживання: дорослим по 1 капсулі 1 раз на добу під час прийому їжі, запиваючи водою.
Тривалість курсу споживання — 4–8 тиж. Більш тривале споживання узгоджується з лікарем.
За рекомендацією лікаря рекомендована добова порція дієтичної добавки та тривалість курсу споживання можуть бути змінені індивідуально.
Застереження щодо споживання: гіперчутливість до вітаміну D та прояви інтоксикації вітаміном D; виражені порушення функції нирок, сечокам’яна хвороба, підвищений вміст кальцію та/або фосфору в крові, активні форми туберкульозу легень, саркоїдоз, підвищена чутливість до окремих компонентів.
У період вагітності або годування груддю вітамін D3 повинен надходити до організму у необхідній кількості. Вітамін D3 слід застосовувати у період вагітності лише у разі потреби у строго рекомендованому дозуванні відповідно до рекомендацій лікаря.
Не перевищувати рекомендовану порцію для щоденного споживання.
Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Не вживати після закінчення строку придатності, зазначеного на упаковці.
Перед споживанням необхідно проконсультуватися з лікарем.
Не є лікарським засобом.
Умови зберігання
зберігати у первинній упаковці виробника при температурі від +15 °C до +25 °C. Зберігати в недоступному для дітей місці.
Термін придатності: 3 роки.
Виробник: Куртіс Хелс Капс С.А. (Curtis Health Caps S.A.)
Адреса виробництва: Висоготово, вул. Баторовска, 52, 62–081 Пшезмерово, Польща (Manufacturing site: Wysogotowo, ul. Batarowska 52, 62–081 Przeźmierowo, Poland) для Юніфарм Лабораторіз Лімітед (Unipharm Laboratories Limited). Юридична адреса: 38/39 Фіцвільям Сквер Вест, Дублін 2, DO2 NX53, Ірландія (38/39 Fitzwilliam Square West, Dublin 2, DO2 NX53, Ireland).
Телефон в Україні: +38 (044) 594-70-00, www.unipharm.ua