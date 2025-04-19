ДЕТРІМАКС® 2000 (DETRIMAX® 2000)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 224 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
383,94
Економія при броні: -85,80 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
402,43
Економія при броні: -109,64 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
400,14
Економія при броні: -107,35 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
379,50
Економія при броні: -56,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
369,00 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
268,38
Економія при броні: -8,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
293,50
Економія при броні: -73,91 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
377,10
Економія при броні: -54,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
389,82
Економія при броні: -70,53 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
395,82
Економія при броні: -79,62 грн