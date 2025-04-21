ДЕТРІМАКС® 2000 (DETRIMAX® 2000)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 110 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
378,83
Економія при броні: -59,26 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
377,10
Економія при броні: -46,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
411,68
Економія при броні: -53,22 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
379,10
Економія при броні: -48,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
379,10
Економія при броні: -48,70 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
379,40
Економія при броні: -49,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
407,76
Економія при броні: -134,73 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
405,68
Економія при броні: -132,65 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
379,10
Економія при броні: -48,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
379,30
Економія при броні: -48,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
175,89
Економія при броні: -17,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
392,09
Економія при броні: -74,36 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
379,10
Економія при броні: -48,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
409,37
Економія при броні: -136,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
369,00 грн