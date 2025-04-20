ДЕТРІМАКС® 2000 (DETRIMAX® 2000)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 160 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
369,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
369,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
342,00
Економія при броні: -33,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
395,66
Економія при броні: -72,18 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
376,16
Економія при броні: -107,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
259,25
Економія при броні: -35,97 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
176,02
Економія при броні: -27,16 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
379,50
Економія при броні: -56,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
375,23
Економія при броні: -77,52 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
358,25
Економія при броні: -58,85 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
369,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
369,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
369,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
379,30
Економія при броні: -56,60 грн