ДЕТРІМАКС® 2000 (DETRIMAX® 2000)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 226 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
369,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
381,96
Економія при броні: -75,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
177,95
Економія при броні: -16,50 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
379,30
Економія при броні: -55,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
189,75
Економія при броні: -27,85 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
418,66
Економія при броні: -105,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
369,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
379,50
Економія при броні: -55,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
369,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
414,38
Економія при броні: -101,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
412,31
Економія при броні: -121,26 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
369,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
418,93
Економія при броні: -105,56 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
404,07
Економія при броні: -79,84 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
369,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
369,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
410,11
Економія при броні: -127,39 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
393,71
Економія при броні: -110,99 грн