ДЕТРІМАКС® 2000 (DETRIMAX® 2000)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 734 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
207,00
Економія при броні: -41,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
379,30
Економія при броні: -47,70 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
432,40
Економія при броні: -111,86 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
434,20
Економія при броні: -112,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
394,21
Економія при броні: -102,55 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
1.0 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
434,20
Економія при броні: -112,32 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
369,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
379,40
Економія при броні: -47,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед