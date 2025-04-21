ДЕТРІМАКС® 2000 (DETRIMAX® 2000)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 109 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
393,32
Економія при броні: -72,91 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
379,30
Економія при броні: -56,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
307,27
Економія при броні: -40,12 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
379,80
Економія при броні: -56,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
385,88
Економія при броні: -66,52 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
386,66
Економія при броні: -127,56 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
189,75
Економія при броні: -28,15 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
284,63
Економія при броні: -42,22 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
377,10
Економія при броні: -53,90 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
384,42
Економія при броні: -125,32 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
393,80
Економія при броні: -74,28 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
369,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
379,50
Економія при броні: -56,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Детрімакс® 2000 капсули 2000 МО №60
Юніфарм Лабораторіз Лімітед