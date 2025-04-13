Застосування лікарського засобу Флебавен® 1000 при гострому геморої не замінює специфічної терапії і не перешкоджає лікуванню інших проктологічних захворювань. У разі якщо упродовж короткого курсу лікування симптоми швидко не зникають, слід провести проктологічне обстеження та переглянути терапію.

При порушеннях венозного кровообігу більш ефективним є поєднання терапії з дотриманням таких рекомендацій щодо способу життя:

уникати занадто довгого перебування на сонці, тривалого нерухливого перебування на ногах;

підтримувати здорову масу тіла;

ходити пішки і в деяких випадках носити спеціальні панчохи для покращення кровообігу.

Слід приділяти особливу увагу, якщо при лікуванні погіршується стан пацієнта. Це може проявлятися у вигляді запалення шкіри, запалення вен, підшкірного ущільнення, сильного болю, виразок шкіри або атипових симптомів (наприклад миттєве набрякання однієї або обох ніг).

Флебавен® 1000 неефективний для зменшення набряків нижніх кінцівок, викликаних хворобами серця, печінки або нирок.