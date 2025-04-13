Флебавен (Flebaven)
Флебавен інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: діосмін;
1 таблетка містить 1000 мг мікронізованого діосміну;
допомiжнi речовини: полівініловий спирт, натрію кроcкармелоза, магнію стеарат.
Лікарська форма
Таблетки.
Основні фізико-хімічні властивості: від блідо-зеленуватого або сірувато-жовтого до блідо-зеленуватого або сірувато-коричневого кольору, мармурові, злегка двоопуклі овальні таблетки.
Фармакотерапевтична група
Ангіопротектори. Біофлавоноїди. Капіляростабілізуючі засоби. Діосмін.
Код ATX С05С A03.
Показання
Симптоматичне лікування хронічної венолімфатичної недостатності (важкість у ногах, біль, нічні судоми, набряк ніг, трофічні порушення, включаючи варикозні виразки).
Симптоматичне лікування геморою.
Протипоказання
Підвищена чутливість до діючої або будь-якої допоміжної речовини.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Дослідження взаємодії не проводилися. У післяреєстраційний період про взаємодію діосміну з іншими лікарськими засобами не повідомлялося.
Особливості застосування
Застосування лікарського засобу Флебавен® 1000 при гострому геморої не замінює специфічної терапії і не перешкоджає лікуванню інших проктологічних захворювань. У разі якщо упродовж короткого курсу лікування симптоми швидко не зникають, слід провести проктологічне обстеження та переглянути терапію.
При порушеннях венозного кровообігу більш ефективним є поєднання терапії з дотриманням таких рекомендацій щодо способу життя:
- уникати занадто довгого перебування на сонці, тривалого нерухливого перебування на ногах;
- підтримувати здорову масу тіла;
- ходити пішки і в деяких випадках носити спеціальні панчохи для покращення кровообігу.
Слід приділяти особливу увагу, якщо при лікуванні погіршується стан пацієнта. Це може проявлятися у вигляді запалення шкіри, запалення вен, підшкірного ущільнення, сильного болю, виразок шкіри або атипових симптомів (наприклад миттєве набрякання однієї або обох ніг).
Флебавен® 1000 неефективний для зменшення набряків нижніх кінцівок, викликаних хворобами серця, печінки або нирок.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Вагітність
Вагітним жінкам лікарський засіб Флебавен® 1000 слід застосовувати з обережністю. Перед застосуванням слід проконсультуватися з лікарем.
Дослідження не виявили тератогенної дії препарату; про побічні ефекти не повідомлялося.
Годування груддю
Через відсутність даних щодо проникнення лікарського засобу у грудне молоко не слід застосувати у період годування груддю.
Фертильність
Дослідження репродуктивної токсичності на тваринах показали відсутність впливу на фертильність.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Дослідження впливу діосміну на здатність керувати автотранспортом або іншими механізмами не проводились. Однак, відповідно до загального профілю безпеки, діосмін не впливає або має незначний вплив на цю здатність. Пацієнтам слід звернути увагу на будь-які побічні ефекти, перелічені у розділі «Побічні реакції».
Спосіб застосування та дози
Для перорального застосування.
Призначається дорослим. Таблетки слід приймати під час прийому їжі.
Хронічна венолімфатична недостатність
Рекомендована доза становить 1 таблетку на добу вранці. Тривалість лікування не менше 4–5 тижнів.
Гемороїдальна хвороба
Лікування епізодів гострого геморою: по 3 таблетки на добу упродовж 4 днів, потім по 2 таблетки на добу протягом наступних 3 днів. Добову кількість таблеток розподілити на 2–3 прийоми. Підтримуюча терапія — 1 таблетка на добу.
Тривалість лікування визначає лікар залежно від показання до застосування та перебігу захворювання (див. розділ «Особливості застосування»).
Діти
Через відсутність даних лікарський засіб Флебавен® 1000 не слід застосовувати дітям.
Передозування
Про випадки передозування не повідомлялося.
Побічні реакції
Під час клінічних досліджень при застосуванні діосміну спостерігалися транзиторні побічні ефекти помірної інтенсивності, головним чином з боку кишково-шлункового тракту (діарея, диспепсія, нудота, блювання).
Нижче зазначені побічні реакції, про які повідомлялося. За частотою побічні реакції розподілені таким чином: дуже часто (≥ 1/10); часто (≥ 1/100, < 1/10); нечасто (≥ 1/1000, < 1/100); рідко (≥ 1/10000, < 1/1000); дуже рідко (< 1/10000); частота невідома (неможливо визначити за наявною інформацією).
|Класифікація за системами органів
|Частота
|Побічна реакція
|З боку нервової системи
|Рідко
|Запаморочення
|Головний біль
|Нездужання
|З боку шлунково-кишкового тракту
|Часто
|Діарея
|Диспепсія
|Нудота
|Блювання
|Нечасто
|Коліт
|Частота невідома*
|Біль в абдомінальній ділянці
|З боку шкіри і підшкірної клітковини
|Рідко
|Свербіж
|Висипання
|Кропив’янка
|Частота невідома*
|Локалізований набряк обличчя, губ, повік. У виняткових випадках — набряк Квінке
* Дані постмаркетингових спостережень.
Звітування про підозрювані побічні реакції
Повідомлення про побічні реакції після реєстрації лікарського засобу має важливе значення. Це дає змогу проводити моніторинг співвідношення користь/ризик при застосуванні цього лікарського засобу. Медичним та фармацевтичним працівникам, а також пацієнтам або їх законним представникам слід повідомляти про усі випадки підозрюваних побічних реакцій та відсутності ефективності лікарського засобу через Автоматизовану інформаційну систему з фармаконагляду за посиланням: https://aisf.dec.gov.ua.
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 °C в оригінальній упаковці для захисту від дії вологи.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 10 таблеток у блістері; по 3 або 6 блістерів у картонній коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
КРКА, д.д., Ново место, Словенія / KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenia.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Шмар’єшка цеста 6, 8501 Ново место, Словенія / Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia.