Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 225 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
484,72
Економія при броні: -50,17 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
518,83
Економія при броні: -84,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
502,68
Економія при броні: -30,12 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
551,40
Економія при броні: -83,80 грн
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
569,00
Економія при броні: -90,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
541,70
Економія при броні: -63,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
487,01
Економія при броні: -62,61 грн
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
519,60
Економія при броні: -75,05 грн
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
494,60
Економія при броні: -26,27 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
544,20
Економія при броні: -76,60 грн
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
568,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
502,42
Економія при броні: -78,02 грн
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
505,16
Економія при броні: -72,17 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
503,92
Економія при броні: -79,52 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
511,17
Економія при броні: -65,39 грн
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
509,07
Економія при броні: -27,87 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
499,03
Економія при броні: -105,30 грн
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
504,92
Економія при броні: -87,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
487,01
Економія при броні: -92,97 грн
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
521,51
Економія при броні: -51,97 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
500,97
Економія при броні: -78,84 грн
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
568,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
475,89
Економія при броні: -51,53 грн
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
498,91
Економія при броні: -17,71 грн