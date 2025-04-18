Харків (адресу не вказано)
Доступно в 228 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
489,67
Економія при броні: -66,80 грн
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
586,48
Економія при броні: -19,67 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
471,80
Економія при броні: -18,65 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
568,70 грн
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
568,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
327,01
Економія при броні: -32,46 грн
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
568,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
523,33
Економія при броні: -104,52 грн
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
536,44
Економія при броні: -117,63 грн
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.4 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА