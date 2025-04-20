Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 192 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
572,90 грн
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
572,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
524,57
Економія при броні: -70,45 грн
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
572,90 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
503,70
Економія при броні: -23,48 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
572,90 грн
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
572,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
492,00
Економія при броні: -52,40 грн
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
498,00
Економія при броні: -52,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
492,00
Економія при броні: -48,00 грн
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
498,00
Економія при броні: -52,50 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
565,00
Економія при броні: -86,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
498,53
Економія при броні: -20,74 грн
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
509,17
Економія при броні: -29,33 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
549,10
Економія при броні: -70,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
502,90
Економія при броні: -42,79 грн
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
572,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
520,34
Економія при броні: -90,64 грн
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
513,41
Економія при броні: -90,40 грн
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
572,90 грн
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
572,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
485,84
Економія при броні: -62,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
468,40
Економія при броні: -32,89 грн
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
488,23
Економія при броні: -16,05 грн