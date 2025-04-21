Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 96 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
484,56
Економія при броні: -32,08 грн
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
374,36
Економія при броні: -34,81 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
372,25
Економія при броні: -66,50 грн
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
572,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
511,98
Економія при броні: -31,90 грн
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
594,23
Економія при броні: -23,18 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
549,10
Економія при броні: -90,70 грн
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
572,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
511,82
Економія при броні: -31,37 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
492,05
Економія при броні: -93,49 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
572,90 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
572,90 грн
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
572,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
572,90 грн
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
572,90 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
503,08
Економія при броні: -62,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
458,48
Економія при броні: -28,56 грн
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
490,39
Економія при броні: -28,32 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
484,21
Економія при броні: -54,29 грн
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
375,11
Економія при броні: -27,93 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
472,10
Економія при броні: -31,52 грн
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
495,09
Економія при броні: -27,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
258,42
Економія при броні: -11,67 грн
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
529,20
Економія при броні: -70,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
479,80
Економія при броні: -55,43 грн
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
479,80
Економія при броні: -37,89 грн