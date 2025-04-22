Київ
Флебавен (Flebaven)

Флебавен (Flebaven)

Чернігів (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 77 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
572,90 грн
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
572,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
418,50 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
535,05
Економія при броні: -16,05 грн
519,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
428,56 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
572,90 грн
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
572,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
572,90 грн
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
572,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
477,54
Економія при броні: -60,65 грн
416,89 грн
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
449,99 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
572,90 грн
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
572,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
433,92 грн
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
487,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
439,60 грн
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
608,10
Економія при броні: -37,11 грн
570,99 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
565,40
Економія при броні: -125,00 грн
440,40 грн
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
364,18
Економія при броні: -50,36 грн
313,82 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
87,03 грн
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
408,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
486,73
Економія при броні: -133,74 грн
352,99 грн
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
529,15
Економія при броні: -112,26 грн
416,89 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
313,82 грн
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
572,90 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Княжа, 33
0.5 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
414,20 грн
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
440,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
487,12
Економія при броні: -133,76 грн
353,36 грн
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
318,10
Економія при броні: -34,84 грн
283,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
292,45 грн
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
501,68
Економія при броні: -76,26 грн
425,42 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
572,90 грн
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
572,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
483,83
Економія при броні: -58,62 грн
425,21 грн
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
572,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
313,82 грн
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
572,90 грн
ГоловнаКошикОбране