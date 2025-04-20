Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 169 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
572,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
572,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
332,17
Економія при броні: -35,02 грн
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
572,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
511,11
Економія при броні: -48,74 грн
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
572,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
501,55
Економія при броні: -95,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
510,88
Економія при броні: -119,97 грн
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
503,36
Економія при броні: -95,71 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
499,32
Економія при броні: -108,37 грн
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
506,67
Економія при броні: -99,02 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
547,80
Економія при броні: -80,70 грн
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
572,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
484,67
Економія при броні: -77,02 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
480,05
Економія при броні: -53,92 грн
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
503,86
Економія при броні: -73,61 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
572,90 грн
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
572,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
537,42
Економія при броні: -93,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
476,06
Економія при броні: -49,93 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
572,90 грн
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
572,90 грн