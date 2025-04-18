Київ (адресу не вказано)
Доступно в 685 аптеках у Київ
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.0 км
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 2
0.0 км
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
547,80
Економія при броні: -119,60 грн
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
549,00
Економія при броні: -90,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
549,40
Економія при броні: -118,01 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
0.8 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
0.9 км
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
521,05
Економія при броні: -36,25 грн
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
568,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
504,72
Економія при броні: -44,41 грн
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
595,67
Економія при броні: -29,17 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
568,00 грн
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА
568,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Флебавен® 1000 таблетки 1000 мг блістер №30
КРКА
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
1.3 км
Флебавен® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
КРКА