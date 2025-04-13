Мультигрип Назаль (Multigrip® Nasal)
Мультигрип Назаль інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: ксилометазоліну гідрохлорид;
1 мл розчину містить ксилометазоліну гідрохлориду 0,5 мг або 1 мг;
допоміжні речовини: бензалконію хлорид; калію дигідрофосфат; натрію гідрофосфат, додекагідрат; сорбіт (Е 420); динатрію едетат; натрію хлорид; вода очищена.
Лікарська форма
Спрей назальний, розчин.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора безбарвна рідина, без запаху.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що застосовуються при захворюваннях порожнини носа. Симпатоміметики, прості препарати. Код АТХ R01A A07.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Ксилометазолін є симпатоміметичним агентом (похідною речовиною імідазолу), що діє на α-адренергічні рецептори слизової оболонки носа. Після назального введення ксилометазолін викликає звуження кровоносних судин, тим самим зменшуючи набряк слизової оболонки носоглотки.
Дія препарату розпочинається протягом 2 хвилин після застосування та зберігається до 12 годин.
Препарат добре переноситься, у тому числі хворими з чутливою слизовою оболонкою. Препарат не знижує мукоциліарну функцію. Результати лабораторних аналізів показали, що ксилометазолін знижує інфекційну активність риновірусу людини, що асоціюється зі звичайною застудою.
Фармакокінетика.
Після назального введення кількість абсорбованої субстанції може бути іноді достатньою для одержання системного впливу, наприклад на центральну нервову та серцево-судинну системи.
Жодних метаболітів і шляхів їх виведення не було ідентифіковано.
Показання
- Cимптоматичне лікування закладеності носа при застуді, сінній гарячці, синуситах, алергічних ринітах;
- для полегшення відтоку секрету при захворюваннях придаткових пазух носа;
- як допоміжна терапія при середньому отиті (для усунення набряку слизової оболонки носоглотки);
- для полегшення проведення риноскопії.
Протипоказання
Гіперчутливість до ксилометазоліну або до будь-якого компонента лікарського засобу; закритокутова глаукома, трансфеноїдальна гіпофізектомія та хірургічні втручання з оголюванням мозкової оболонки в анамнезі, сухий риніт (rhinitis sicca) або атрофічний риніт. Застосування одночасно з інгібіторами моноаміноксидази (МАО) та протягом 2 тижнів після припинення їх застосування.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Інгібітори моноаміноксидази (інгібітори МАО). Ксилометазолін може потенціювати дію інгібіторів моноаміноксидази та індукувати гіпертензивний криз. Ксилометазолін не рекомендується пацієнтам, які приймають або приймали інгібітори МАО протягом останніх двох тижнів.
Три- та тетрациклічні антидепресанти. При одночасному застосуванні три- або тетрациклічних антидепресантів та симпатоміметичних препаратів можливе посилення симпатоміметичного ефекту ксилометазоліну, тому одночасне застосування таких засобів не рекомендується.
Ксилометазолін може впливати на дію деяких антигіпертензивних засобів, таких як β-адреноблокатори.
Особливості застосування
З міркувань гігієни і для уникнення інфекцій флакон повинен використовуватися тільки однією особою.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Лікарський засіб не можна застосовувати у період вагітності через потенційний судинозвужувальний ефект.
Докази небажаного впливу на немовля відсутні. Невідомо, чи екскретується ксилометазолін до грудного молока, тому необхідна обережність, а Мультигрип Назаль під час годування груддю слід застосовувати тільки за призначенням лікаря.
Фертильність
Належні дані стосовно впливу препарату Мультигрип Назаль на фертильність відсутні. Оскільки системна експозиція ксилометазоліну гідрохлориду дуже низька, ймовірність впливу на фертильність вкрай мала.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Ксилометазолін має незначний вплив на здатність керувати транспортними засобами або працювати з іншими механізмами, оскільки існує ризик небажаних побічних ефектів, які можуть впливати на швидкість психомоторних реакцій.
Спосіб застосування та дози
Мультигрип Назаль, спрей назальний, розчин 0,05%.
Діти віком від 2 до 12 років.
По 1 вприскуванню в кожен носовий хід у разі потреби, але не більше 3 разів на день.
Мультигрип Назаль, спрей назальний, розчин 0,1%.
Дорослі та діти віком від 12 років.
Рекомендована доза становить по 1 вприскуванню в кожен носовий хід 3 рази на день.
Не застосовувати в дозах, що перевищують рекомендовані дози.
Тривалість застосування.
Мультигрип Назаль не слід застосовувати довше 5 днів поспіль, якщо інше не рекомендовано лікарем.
Спосіб застосування.
Перед застосуванням зніміть захисну кришку. Перед першим застосуванням слід 2–3 рази натиснути на дозуючий пристрій, щоб досягти коректної дози вприскування. Таким чином, спрей готовий до застосування.
Перед застосуванням назального спрею слід ретельно прочистити носову порожнину. Рекомендується останню дозу на день застосовувати перед сном.
Після зняття захисної кришки отвір дозатора слід ввести в носовий хід та натиснути один раз для легкого дихання через ніс.
Під час застосування флакон має знаходитись в вертикальному положенні. Не застосовуйте флакон в горизонтальному положенні.
Після застосування закрийте захисною кришкою.
Діти
Застосування дітям віком від 2 до 12 років рекомендується лише під наглядом дорослих.
Мультигрип Назаль, спрей назальний, розчин 0,05%.
Для лікування дітей віком від 2 років до 12 років. Протипоказаний дітям віком до 2 років.
Мультигрип Назаль, спрей назальний, розчин 0,1%.
Для лікування дітей віком від 12 років. Протипоказаний дітям віком до 12 років.
Передозування
Надмірне місцеве застосування ксилометазоліну гідрохлориду або його випадкове потрапляння всередину може призвести до виникнення симпатолітичних ефектів, включаючи пригнічення центральної нервової системи (наприклад сонливість, кома), вираженого запаморочення, підвищеного потовиділення, значного зниження температури тіла, блідості, головного болю, тахікардії, брадикардії, артеріальної гіпертензії, пригнічення дихання, міозу, судом, атаксії, занепокоєння. Підвищений артеріальний тиск може змінитися на знижений. Також можуть виникнути симптоми з боку травного тракту, такі як нудота та блювання. Діти молодшого віку більш чутливі до токсичності, ніж дорослі. Виражені симптоми після випадкового застосування не спостерігалися, проте у новонароджених (віком 2 тижні) застосування 1 краплі 0,1% розчину у кожну ніздрю може призвести до коми.
Усім пацієнтам з підозрою на передозування слід провести відповідні підтримуючі заходи, а також, у разі необхідності, невідкладне симптоматичне лікування під медичним наглядом. Медична допомога повинна включати спостереження за пацієнтом протягом декількох годин. Специфічний антидот відсутній, при брадикардії можна застосувати атропін. У разі важкого передозування, що супроводжується зупинкою серця, реанімаційні заходи повинні тривати не менше 1 години.
Побічні реакції
Розлади з боку імунної системи:
дуже рідко (<1/10 000): реакції гіперчутливості, включаючи ангіоневротичний набряк, висипання, свербіж.
Розлади з боку нервової системи:
часто (≥1/100 — <1/10): головний біль.
Розлади з боку органів зору:
дуже рідко (<1/10 000): транзиторне погіршення зору.
Розлади з боку серцево-судинної системи:
дуже рідко (<1/10 000): нерегулярне або прискорене серцебиття, гіпертензія, аритмія.
Розлади з боку органів дихання, грудної клітки та середостіння:
часто (≥1/100 — <1/10): сухість або дискомфорт з боку слизової оболонки носа, відчуття печіння, медикаментозний риніт;
нечасто (≥ 1/1000 — < 1/100): епістаксис.
Розлади з боку шлунково-кишкової системи:
часто (≥1/100 — <1/10): нудота.
Загальні розлади та реакції в місці введення препарату:
часто (≥1/100 — <1/10): відчуття печіння в місці нанесення.
Повідомлення про підозрювані побічні реакції
Повідомлення про підозрювані побічні реакції у післяреєстраційний період лікарського засобу є важливим. Це дає змогу вести моніторинг співвідношення користі/ризику застосування препарату. Спеціалісти охорони здоров’я зобов’язані повідомляти через національну систему фармаконагляду про будь-які випадки підозрюваних побічних реакцій.
Термін придатності
3 роки.
Застосувати протягом 30 днів після першого відкриття флакона.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від світла при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 10 мл розчину у флаконі з коричневого скла з розпилювачем, по 1 флакону в картонній коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
К.О. Біофарм С.А., Румунія.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Вул. Логофетул Теуту № 99, сектор 3, індекс 031212, м. Бухарест, Румунія.