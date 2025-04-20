Мультигрип Назаль (Multigrip® Nasal)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках у Кривий Ріг
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 35
2.2 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 94
3.0 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 32/1
3.1 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 3-Г
4.3 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Кривий Ріг, вул. Покровська, 26
7.4 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Кривий Ріг, шосе Миколаївське, 6
7.8 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Мирного Панаса, 5-А
8.0 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Мирного Панаса, 10
8.0 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 7
12.5 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Кривий Ріг, вул. Захисників Азовсталі, 8
13.2 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 66-Б
13.5 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
160,30
Економія при броні: -27,30 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 39
14.3 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
147,10
Економія при броні: -6,62 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 21
16.2 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 93-А
20.4 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 3
20.9 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 2-А
29.6 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 45
30.2 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Широке, вул. Соборна, 94-А
26.3 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Апостолове, вул. Ветеранів, 8
36.6 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ