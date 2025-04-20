Мультигрип Назаль (Multigrip® Nasal)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 47
1.2 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
1.3 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
1.5 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Героїв УПА, 73
2.0 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
160,30
Економія при броні: -27,30 грн
Біла ромашка
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Антоновича, 122
2.2 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
160,31
Економія при броні: -4,81 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 71
2.3 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
2.7 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Лінкольна Авраама, 29
3.3 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека 9-1-1
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Малоголосківська, 40-А
3.4 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
3.4 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
3.8 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
4.1 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 59
4.5 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Пульс
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Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
5.1 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 42
5.2 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 358-А
5.8 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 26
5.9 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ