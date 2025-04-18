Мультигрип Назаль (Multigrip® Nasal)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 162 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
148,43
Економія при броні: -22,56 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
0.8 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
1.0 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
148,43
Економія при броні: -22,56 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 38
1.6 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21
1.6 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 3
1.9 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Гончара Олеся / Кониського Олександра, 88/2
1.9 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ