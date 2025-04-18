Мультигрип Назаль (Multigrip® Nasal)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Незалежності, 7
2.3 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Ляпунова, 7
3.4 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Григорівське, 32
4.5 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.6 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 165-Б
4.6 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153-А
4.7 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 244
5.1 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
5.2 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 15/46
5.9 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 8-А
5.9 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
6.0 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
6.1 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ