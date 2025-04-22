Мультигрип Назаль (Multigrip® Nasal)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Тероборони, 11
2.5 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.5 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167-А
2.7 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 114-А
3.3 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, пл. Привокзальна, 7/2
37.2 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Остер, вул. Незалежності, 25
67.2 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корюківка, вул. Шевченка Тараса, 91/1
73.2 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корюківка, пров. Зарічний, 2
73.3 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 15-Д
84.8 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калита, вул. Миру, 45
85.1 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бахмач, вул. Героїв України, 35
112.6 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 66
114.0 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.6 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 6
114.7 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Москаленка Сергія, 16
114.8 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 2-Г
115.0 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ