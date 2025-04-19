Мультигрип Назаль (Multigrip® Nasal)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Дніпро
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
149,00
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
6.6 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Старозаводська, 1
9.0 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Старочумацька, 80
9.5 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Янтарна, 79
9.5 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
10.5 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
148,72
Економія при броні: -18,12 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 111
10.8 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-Б
11.7 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
149,04
Економія при броні: -8,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Конституції, 19
21.7 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 4
26.2 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 62
26.4 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 3
26.5 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Самар, вул. Гетьманська, 19
28.8 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Самар, вул. Гетьманська, 34
29.4 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
32.3 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 69
33.5 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Петриківка, просп. Калнишевського Петра, 24
37.4 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Царичанка, вул. Центральна, 109-А
63.7 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
64.6 км
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин 0.1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
157,00
Економія при броні: -18,00 грн