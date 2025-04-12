фармакодинаміка. Лідокаїну гідрохлорид є периферичним місцевим анестетиком амідного типу. Він виявляє поверхневий анальгезивний ефект без затримки проведення нервових імпульсів у місці введення.

Як місцевий анестетик лідокаїн має той самий механізм дії, що й інші препарати цієї групи: він блокує генерацію і проведення нервових імпульсів у чутливих, рухових і вегетативних нервових волокнах. Він безпосередньо впливає на мембрани клітин, інгібуючи надходження іонів натрію в нервові волокна через мембрани. У зв’язку з прогресуючим поширенням анестезувального ефекту зростає поріг електричного збудження в периферичних нервах, проведення нервового імпульсу сповільнюється, а відтворення потенціалу дії послаблюється, що в кінцевому підсумку призводить до повного блокування нервового імпульсу. В цілому місцеві анестетики швидше блокують вегетативні нерви, дрібні немієлінізовані (відчуття болю) і дрібні мієлінізовані (відчуття болю, підвищена температура тіла), ніж великі мієлінізовані волокна (відчуття дотику, тиску).

На молекулярному рівні лідокаїн специфічно блокує натрієві іонні канали в неактивному стані, що перешкоджає генеруванню потенціалу дії, запобігаючи проведенню нервового імпульсу при місцевому застосуванні лідокаїну поблизу нерва.

Вплив на периферичні нерви є важливим, якщо лідокаїн застосовується як місцевий анестетик. Співвідношення між ефективністю та токсичністю є сприятливим. Спричинені лідокаїном алергічні реакції відмічають дуже рідко.

Хлоргексидин є катіонним антисептиком, який чинить антибактеріальний вплив як на грампозитивні, так і на грамнегативні мікроорганізми (наприклад Micrococcus spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Bacillus spp., Clostridium spp., Corynebacterium spp.). Він також чинить протимікозну дію відносно дерматофітів та грибів. Препарат діє як бактеріостатик у низьких концентраціях, а у високих концентраціях чинить бактерицидну дію.

Хлоргексидин несе потужний позитивний заряд — таким чином, він адсорбується на негативно заряджених ділянках бактеріальної клітинної стінки і на позаклітинних структурах. Абсорбція специфічна і локалізується на відповідних ділянках бактеріальної клітинної стінки, що містять фосфати.

Хлоргексидин зв’язується з цитоплазматичною мембраною бактерії. Він адсорбується на негативно зарядженій поверхні зубів, на розташованих у роті пластинах чи мембрані ротової порожнини. Невелика кількість активних речовин потрапляє в ШКТ зі слиною. Хлоргексидин не піддається всмоктуванню. Лідокаїн може всмоктуватися через слизову оболонку рота і глотки. Однак більша його частина руйнується, не досягаючи системного кровотоку.

Фармакокінетика

Хлоргексидин

Абсорбція. Після місцевого або перорального застосування хлоргексидин погано абсорбується. Після місцевого застосування на уражену ділянку шкіри хлоргексидин абсорбується зовнішнім шаром шкіри, що спричиняє тривалий бактерицидний вплив на шкіру. Під час фармакокінетичних досліджень виявлено, що близько 30% хлоргексидину залишається в ротовій порожнині після промивання, а далі поступово вивільняється у слину. Пацієнти проковтують близько 4% хлоргексидину.

Розподіл. Після перорального застосування зв’язування хлоргексидину з білками плазми крові є недостатнім.

Метаболізм та виведення. Хлоргексидин не накопичується. Метаболізується тільки незначна частина. 10% адсорбованої діючої речовини виводиться з сечею, а 90% — з калом.

Лідокаїн

Абсорбція. Ступінь системної абсорбції лідокаїну залежить від ділянки та шляху застосування. Він швидко абсорбується із травного тракту, слизових оболонок та через пошкоджену шкіру, однак перед потраплянням у системний кровотік більша його частина розкладається. Абсорбція зі слизових оболонок після місцевого застосування залежить від перфузії та загальної дози. Через 30 хв після застосування менше ніж 17% дози може виводитися в незміненому стані із травного тракту та менше ніж 1,5% — з інших тканин.

Анестезувальна дія лідокаїну після місцевого застосування проявляється через 2–5 хв та триває 30–45 хв. Анестезія є поверхневою та не поширюється на підслизові структури.

Розподіл. Лідокаїн добре розподіляється у тканинах (нирках, легенях, печінці, серці, жировій тканині). Лідокаїн проникає через ГЕБ та плаценту та виділяється в грудне молоко людини.

Метаболізм та виведення. Лідокаїн метаболізується шляхом першого проходження через печінку. Він деалкілується в печінці. Перші два метаболіти є фармакологічно активними. У деяких пацієнтів ці два метаболіти чинять токсичний вплив на ЦНС. Він виділяється головним чином нирками у формі метаболітів, 10% — у вигляді незміненої субстанції. Біологічний Т ½ лідокаїну становить 1,5–2 год у дорослих пацієнтів та 3 год у новонароджених. Біологічний Т ½ метаболітів лідокаїну становить 2–10 год.

Біологічний Т ½ пролонгований при застійній серцевій недостатності, захворюваннях печінки та інфаркті міокарда.