ЛІДОКСАН льодяники Лимон/Ментол (LIDOKSAN lozenges Lemon/Menthol)
ЛІДОКСАН льодяники Лимон/Ментол інструкція із застосування
Склад
Допоміжні речовини: ментол (левоментол), кислота лимонна безводна, магнію стеарат, сорбіт (E420).
Хлоргексидину дигідрохлорид - 5 мг
Лідокаїну гідрохлорид - 1 мг
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Лідокаїну гідрохлорид є периферичним місцевим анестетиком амідного типу. Він виявляє поверхневий анальгезивний ефект без затримки проведення нервових імпульсів у місці введення.
Як місцевий анестетик лідокаїн має той самий механізм дії, що й інші препарати цієї групи: він блокує генерацію і проведення нервових імпульсів у чутливих, рухових і вегетативних нервових волокнах. Він безпосередньо впливає на мембрани клітин, інгібуючи надходження іонів натрію в нервові волокна через мембрани. У зв’язку з прогресуючим поширенням анестезувального ефекту зростає поріг електричного збудження в периферичних нервах, проведення нервового імпульсу сповільнюється, а відтворення потенціалу дії послаблюється, що в кінцевому підсумку призводить до повного блокування нервового імпульсу. В цілому місцеві анестетики швидше блокують вегетативні нерви, дрібні немієлінізовані (відчуття болю) і дрібні мієлінізовані (відчуття болю, підвищена температура тіла), ніж великі мієлінізовані волокна (відчуття дотику, тиску).
На молекулярному рівні лідокаїн специфічно блокує натрієві іонні канали в неактивному стані, що перешкоджає генеруванню потенціалу дії, запобігаючи проведенню нервового імпульсу при місцевому застосуванні лідокаїну поблизу нерва.
Вплив на периферичні нерви є важливим, якщо лідокаїн застосовується як місцевий анестетик. Співвідношення між ефективністю та токсичністю є сприятливим. Спричинені лідокаїном алергічні реакції відмічають дуже рідко.
Хлоргексидин є катіонним антисептиком, який чинить антибактеріальний вплив як на грампозитивні, так і на грамнегативні мікроорганізми (наприклад Micrococcus spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Bacillus spp., Clostridium spp., Corynebacterium spp.). Він також чинить протимікозну дію відносно дерматофітів та грибів. Препарат діє як бактеріостатик у низьких концентраціях, а у високих концентраціях чинить бактерицидну дію.
Хлоргексидин несе потужний позитивний заряд — таким чином, він адсорбується на негативно заряджених ділянках бактеріальної клітинної стінки і на позаклітинних структурах. Абсорбція специфічна і локалізується на відповідних ділянках бактеріальної клітинної стінки, що містять фосфати.
Хлоргексидин зв’язується з цитоплазматичною мембраною бактерії. Він адсорбується на негативно зарядженій поверхні зубів, на розташованих у роті пластинах чи мембрані ротової порожнини. Невелика кількість активних речовин потрапляє в ШКТ зі слиною. Хлоргексидин не піддається всмоктуванню. Лідокаїн може всмоктуватися через слизову оболонку рота і глотки. Однак більша його частина руйнується, не досягаючи системного кровотоку.
Фармакокінетика
Хлоргексидин
Абсорбція. Після місцевого або перорального застосування хлоргексидин погано абсорбується. Після місцевого застосування на уражену ділянку шкіри хлоргексидин абсорбується зовнішнім шаром шкіри, що спричиняє тривалий бактерицидний вплив на шкіру. Під час фармакокінетичних досліджень виявлено, що близько 30% хлоргексидину залишається в ротовій порожнині після промивання, а далі поступово вивільняється у слину. Пацієнти проковтують близько 4% хлоргексидину.
Розподіл. Після перорального застосування зв’язування хлоргексидину з білками плазми крові є недостатнім.
Метаболізм та виведення. Хлоргексидин не накопичується. Метаболізується тільки незначна частина. 10% адсорбованої діючої речовини виводиться з сечею, а 90% — з калом.
Лідокаїн
Абсорбція. Ступінь системної абсорбції лідокаїну залежить від ділянки та шляху застосування. Він швидко абсорбується із травного тракту, слизових оболонок та через пошкоджену шкіру, однак перед потраплянням у системний кровотік більша його частина розкладається. Абсорбція зі слизових оболонок після місцевого застосування залежить від перфузії та загальної дози. Через 30 хв після застосування менше ніж 17% дози може виводитися в незміненому стані із травного тракту та менше ніж 1,5% — з інших тканин.
Анестезувальна дія лідокаїну після місцевого застосування проявляється через 2–5 хв та триває 30–45 хв. Анестезія є поверхневою та не поширюється на підслизові структури.
Розподіл. Лідокаїн добре розподіляється у тканинах (нирках, легенях, печінці, серці, жировій тканині). Лідокаїн проникає через ГЕБ та плаценту та виділяється в грудне молоко людини.
Метаболізм та виведення. Лідокаїн метаболізується шляхом першого проходження через печінку. Він деалкілується в печінці. Перші два метаболіти є фармакологічно активними. У деяких пацієнтів ці два метаболіти чинять токсичний вплив на ЦНС. Він виділяється головним чином нирками у формі метаболітів, 10% — у вигляді незміненої субстанції. Біологічний Т½ лідокаїну становить 1,5–2 год у дорослих пацієнтів та 3 год у новонароджених. Біологічний Т½ метаболітів лідокаїну становить 2–10 год.
Біологічний Т½ пролонгований при застійній серцевій недостатності, захворюваннях печінки та інфаркті міокарда.
Показання ЛІДОКСАН льодяники Лимон/Ментол
Лідоксан Лимон, льодяники. Запальні та інфекційні захворювання порожнини рота та глотки, що супроводжуються болем при ковтанні та подразненням.
Лідоксан Ментол, льодяники. Запальні та інфекційні захворювання порожнини рота та глотки, такі як стоматити, гінгівіти, фарингіти, що супроводжуються болем при ковтанні та подразненням.
Застосування ЛІДОКСАН льодяники Лимон/Ментол
дорослі та діти віком від 12 років. Рекомендована доза 6–10 льодяників на добу залежно від тяжкості симптомів. Льодяник слід повільно розсмоктувати в ротовій порожнині кожні 2,5–4 год.
Діти віком 6–12 років. Рекомендована доза для дитини віком від 6 років становить половину дози дорослої людини, тобто 3–5 льодяників на добу залежно від тяжкості симптомів. Лідоксан Лимон/Лідоксан Ментол, льодяники, слід повільно розсмоктувати в роті кожних 5–8 год.
Максимальна разова доза для дорослих становить 5 мг хлоргексидину (0,08 мг/кг маси тіла) і 1 мг лідокаїну (0,02 мг/кг маси тіла), що відповідає 1 льодянику.
Максимальна добова доза хлоргексидину становить 50 мг, а максимальна добова доза лідокаїну — 10 мг, що відповідає 10 льодяникам.
Спосіб застосування. Лідоксан Лимон/Лідоксан Ментол, льодяники, необхідно розсмоктувати до повного розчинення. Препарат призначають для місцевого застосування в ротовій порожнині й горлі.
Небажане застосування препарату під час або одразу ж після прийому їжі.
Тривалість лікування. Лідоксан Лимон/Лідоксан Ментол, льодяники, не можна приймати протягом більше 3–4 днів. Якщо протягом цього періоду стан пацієнта не покращується або у пацієнта розвивається бактеріальна інфекція, що супроводжується підвищенням температури тіла, лікування слід припинити і звернутися за консультацією до лікаря.
Пацієнти з цукровим діабетом. Лідоксан Лимон/Лідоксан Ментол, льодяники, не містить цукру (сахарози), тому його можна приймати пацієнтам з цукровим діабетом.
Діти. Не призначають дітям віком до 6 років.
Протипоказання
— підвищена чутливість до діючих речовин (хлоргексидину або лідокаїну) або будь-якої з допоміжних речовин препарату, або місцевих анестетиків амідного типу;
— дитячий вік до 6 років;
— Лідоксан Ментол, льодяники, протипоказаний дітям із судомами м’язів в анамнезі (включаючи фебрильні судоми), оскільки цей лікарський засіб містить левоментол.
Побічна дія
небажані явища наведені за класами систем органів і частотою виникнення: дуже часті (≥1/10); часті (≥1/100 до <1/10); нечасті (≥1/1000 до <1/100); поодинокі (≥1/10 000 до <1/1000); рідкісні (<1/10 000); невідомо (неможливо визначити за наявними даними).
З боку системи крові та лімфатичної системи: невідомо — метгемоглобінемія.
З боку імунної системи: часті — шкірні реакції гіперчутливості; поодинокі — тяжкі реакції гіперчутливості, включаючи анафілактичний шок; рідкісні — уртикарія; невідомо — реакції гіперчутливості уповільненого типу (контактна алергія, фоточутливість) або інші реакції шкіри чи зубів, чи одночасний розвиток цих реакцій.
З боку психіки: невідомо — неспокій, збудження, ейфорія.
З боку нервової системи: невідомо — сонливість, запаморочення, дезорієнтація, сплутаність свідомості (включаючи сплутаність мови), вертиго, тремор, психоз, нервозність, парестезії, оніміння, судоми, втрата свідомості, кома.
З боку органа зору: невідомо — порушення зору, включаючи неясність зору або диплопію.
З боку органа слуху та лабіринту: невідомо — дзвін у вухах (тинітус).
З боку дихальної системи, органів грудної клітки та середостіння: невідомо — диспное, респіраторний дистрес-синдром, пригнічення дихання, зупинка дихання, БА.
З боку травного тракту: часті — нудота, блювання, біль у животі; невідомо — труднощі з ковтанням, виразки в ротовій порожнині.
З боку шкіри та підшкірної клітковини: поодинокі — контактний дерматит; невідомо — ліхеноїдні реакції, лущення шкіри, набряк привушної залози.
З боку скелетно-м’язової та сполучної тканини: невідомо — посмикування м’язів або тремор.
Порушення загального характеру: невідомо — астенія, транзиторне порушення смаку або відчуття печіння язика, відчуття гарячого або холодного.
При тривалому та безперервному застосуванні хлоргексидину може виникати тимчасове коричневе забарвлення зубів. Однак це забарвлення можна усунути. Не отримано повідомлень про зміну кольору зубів під час застосування лікарського засобу для лікування захворювань глотки.
Особливості застосування
при бактеріальних інфекціях, що супроводжуються підвищенням температури тіла, хлоргексидин/лідокаїн використовують як додатковий лікарський засіб після консультації з лікарем.
Слід дотримуватися обережності, призначаючи препарат пацієнтам із серцевою недостатністю, порушенням функції печінки, а також пацієнтам, які одночасно приймають аналоги лідокаїну (антиаритмічні засоби класу I), через можливе підвищення ризику посилення побічної дії лідокаїну.
У пацієнтів, схильних до реакцій гіперчутливості, препарат слід застосовувати з обережністю.
Пацієнтам не слід приймати цей лікарський засіб більше 3–4 днів. Його рекомендується застосовувати лише до зменшення вираженості болю і подразнення глотки, спричинених запаленням. Якщо за цей час стан пацієнта не покращується, слід припинити лікування та звернутися до лікаря.
Після застосування пацієнту не слід приймати їжу або напої та чистити зуби.
Лікарський засіб Лідоксан Лимон/Лідоксан Ментол, льодяники, містить сорбіт (E420). Якщо у пацієнта встановлена непереносимість деяких цукрів, слід проконсультуватися з лікарем, перш ніж приймати цей препарат.
Також препарат Лідоксан Лимон, льодяники, містить аспартам (E951), що є джерелом фенілаланіну. Це може становити небезпеку для осіб з фенілкетонурією.
Лідоксан Лимон, льодяники, містить невелику кількість етанолу (спирту), що менше, ніж 100 мг на льодяник.
Застосування в період вагітності або годування грудьми. Відомостей про негативний вплив препарату в період вагітності або годування грудьми не надходило. Однак спеціальні дослідження у цієї категорії пацієнтів не проводилися. Перед застосуванням препарату лікар має оцінити співвідношення користь/ризик для пацієнтки.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Жодних досліджень щодо впливу препарату на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами не проводилося.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
лідокаїн є інгібітором ферменту CYP 1A2 та меншою мірою — ізоферментів 2D6 та 3A4, але взаємодії із субстратами цих ферментів при застосуванні препарату в рекомендованих дозах є клінічно незначущими.
Пацієнтам не слід приймати препарат Лідоксан Лимон/Лідоксан Ментол, льодяники, одночасно з інгібіторами холінестерази (наприклад неостигміном, дистигміном, піридостигміном) або іншими лікарськими засобами для лікування тяжкої міастенії.
На фоні лікування препаратом Лідоксан Лимон/Лідоксан Ментол, льодяники, пацієнтам не слід застосовувати інші місцеві антисептики для одночасної дезінфекції горла. Це не стосується інших лікарських засобів, що містять хлоргексидин/лідокаїн, через вміст однакового діючого інгредієнта. При одночасному застосуванні спрея та льодяників пацієнтам не слід перевищувати добову дозу. Також спрей та льодяники не слід застосовувати у дітей одночасно.
Хлоргексидин несумісний з аніоноактивними речовинами (наприклад натрію лаурилсульфатом) та деякими іншими речовинами (наприклад альгінатами, трагакантом), які часто містяться в зубних пастах. Таким чином, інтервал між чищенням зубів і прийомом льодяників Лідоксан Лимон повинен становити не менше 30 хв.
Передозування
хлоргексидин абсорбується у травному тракті в незначній кількості. Лідокаїн абсорбується швидше, але біодоступність після перорального застосування становить тільки 35%. Токсичні ефекти лідокаїну виникають при плазмових концентраціях, що перевищують 6 мг/л. Після застосування надмірних доз (більше 20 льодяників на добу) можуть виникати труднощі при ковтанні (зниження контролю над ковтальним рефлексом) — у такому разі слід негайно звернутися до лікаря. Системна інтоксикація виникає внаслідок впливу на ЦНС та серцево-судинну систему. Першою реакцією передозування є ушкодження ЦНС.
Симптоми, які можуть виникнути при системній інтоксикації:
- з боку ЦНС: головний біль, галюцинації, вертиго, в’ялість, сонливість, неспокій, дзвін у вухах, парестезії, порушення мови і слуху, періоральне оніміння, метаболічний ацидоз, ністагм, тремор м’язів, психоз, судоми, зупинка дихання, кома, епілептичний напад, зміна рівня свідомості;
- з боку серцево-судинної системи: циркуляторний колапс, тяжка брадикардія, серцева аритмія (зупинка синусного вузла, тахіаритмія), зупинка серця.
Крім того, відомі окремі випадки передозування хлоргексидином з появою наступних симптомів: набряк глотки, некротичні ураження стравоходу, підвищення показників амінотрансферази в сироватці крові (більше ніж у 30 разів вище норми), блювання, ерозії шлунка та дванадцятипалої кишки з активним атрофічним гастритом, ейфорія, порушення зору та повна втрата смаку (упродовж 8 год).
Лікування при системній інтоксикації. При виникненні симптомів системної інтоксикації терапію слід негайно припинити. Слід викликати блювання та промити шлунок. Необхідно прийняти аніоноактивні речовини, наприклад алкілбензолсульфонат, алкілсульфонат чи алкілсульфат натрію. У більш тяжких випадках пацієнта слід госпіталізувати для підтримки дихання та кровообігу, а також для уникнення зневоднення. Для лікування судомних нападів застосовують діазепам.
Умови зберігання
при температурі не вище 25 °С.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Інформація для спеціалістів сфери охорони здоров’я.