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ЛІДОКСАН льодяники Лимон/Ментол (LIDOKSAN lozenges Lemon/Menthol)
ЛІДОКСАН льодяники Лимон/Ментол (LIDOKSAN lozenges Lemon/Menthol)
Харків
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Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Доватора, 2
282.0 км
Лідоксан ментол льодяники 5 мг + 1 мг блістер №24
Сандоз
222,50
Економія при броні:
-10,39 грн
212,11
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Петрове, вул. Центральна, 39
284.3 км
Лідоксан ментол льодяники 5 мг + 1 мг блістер №24
Сандоз
121,85
Економія при броні:
-15,45 грн
106,40
грн
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Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Університетська, 157
456.2 км
Лідоксан ментол льодяники 5 мг + 1 мг блістер №24
Сандоз
229,88
Економія при броні:
-8,76 грн
221,12
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. 49-ї Гвардійської Дивізії, 10
456.4 км
Лідоксан ментол льодяники 5 мг + 1 мг блістер №24
Сандоз
113,03
Економія при броні:
-6,26 грн
106,77
грн
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Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 24-Г
457.0 км
Лідоксан ментол льодяники 5 мг + 1 мг блістер №24
Сандоз
150,24
Економія при броні:
-8,92 грн
141,32
грн
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Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 2
457.8 км
Лідоксан ментол льодяники 5 мг + 1 мг блістер №24
Сандоз
230,52
Економія при броні:
-9,40 грн
221,12
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Поляна, вул. Гірська, 16-А
974.4 км
Лідоксан ментол льодяники 5 мг + 1 мг блістер №24
Сандоз
72,00
грн
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