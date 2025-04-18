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ЛІДОКСАН льодяники Лимон/Ментол (LIDOKSAN lozenges Lemon/Menthol)
ЛІДОКСАН льодяники Лимон/Ментол (LIDOKSAN lozenges Lemon/Menthol)
Київ
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Відчиняється о 08:00
Петрове, вул. Центральна, 39
307.7 км
Лідоксан ментол льодяники 5 мг + 1 мг блістер №24
Сандоз
121,85
Економія при броні:
-15,45 грн
106,40
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Доватора, 2
339.1 км
Лідоксан ментол льодяники 5 мг + 1 мг блістер №24
Сандоз
220,81
Економія при броні:
-8,61 грн
212,20
грн
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Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 24-Г
447.9 км
Лідоксан ментол льодяники 5 мг + 1 мг блістер №24
Сандоз
146,15
Економія при броні:
-4,83 грн
141,32
грн
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Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 2
447.9 км
Лідоксан ментол льодяники 5 мг + 1 мг блістер №24
Сандоз
229,41
Економія при броні:
-8,29 грн
221,12
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. 49-ї Гвардійської Дивізії, 10
447.9 км
Лідоксан ментол льодяники 5 мг + 1 мг блістер №24
Сандоз
112,59
Економія при броні:
-5,83 грн
106,77
грн
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Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Університетська, 157
449.7 км
Лідоксан ментол льодяники 5 мг + 1 мг блістер №24
Сандоз
234,03
Економія при броні:
-12,91 грн
221,12
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Поляна, вул. Гірська, 16-А
582.5 км
Лідоксан ментол льодяники 5 мг + 1 мг блістер №24
Сандоз
69,00
грн
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