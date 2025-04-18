Київ
ЛІДОКСАН льодяники Лимон/Ментол (LIDOKSAN lozenges Lemon/Menthol)

ЛІДОКСАН льодяники Лимон/Ментол (LIDOKSAN lozenges Lemon/Menthol)

Київ (адресу не вказано)
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Петрове, вул. Центральна, 39
307.7 км
Лідоксан ментол льодяники 5 мг + 1 мг блістер №24
Сандоз
121,85
Економія при броні: -15,45 грн
106,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Доватора, 2
339.1 км
Лідоксан ментол льодяники 5 мг + 1 мг блістер №24
Сандоз
220,81
Економія при броні: -8,61 грн
212,20 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 24-Г
447.9 км
Лідоксан ментол льодяники 5 мг + 1 мг блістер №24
Сандоз
146,15
Економія при броні: -4,83 грн
141,32 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 2
447.9 км
Лідоксан ментол льодяники 5 мг + 1 мг блістер №24
Сандоз
229,41
Економія при броні: -8,29 грн
221,12 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. 49-ї Гвардійської Дивізії, 10
447.9 км
Лідоксан ментол льодяники 5 мг + 1 мг блістер №24
Сандоз
112,59
Економія при броні: -5,83 грн
106,77 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Університетська, 157
449.7 км
Лідоксан ментол льодяники 5 мг + 1 мг блістер №24
Сандоз
234,03
Економія при броні: -12,91 грн
221,12 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Поляна, вул. Гірська, 16-А
582.5 км
Лідоксан ментол льодяники 5 мг + 1 мг блістер №24
Сандоз
69,00 грн
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