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ЛІДОКСАН льодяники Лимон/Ментол (LIDOKSAN lozenges Lemon/Menthol)
ЛІДОКСАН льодяники Лимон/Ментол (LIDOKSAN lozenges Lemon/Menthol)
Чернігів
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Відчиняється о 08:00
Петрове, вул. Центральна, 39
378.9 км
Лідоксан ментол льодяники 5 мг + 1 мг блістер №24
Сандоз
121,85
Економія при броні:
-15,45 грн
106,40
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Доватора, 2
407.3 км
Лідоксан ментол льодяники 5 мг + 1 мг блістер №24
Сандоз
225,17
Економія при броні:
-12,39 грн
212,78
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. 49-ї Гвардійської Дивізії, 10
545.6 км
Лідоксан ментол льодяники 5 мг + 1 мг блістер №24
Сандоз
111,53
Економія при броні:
-4,77 грн
106,77
грн
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Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 24-Г
545.6 км
Лідоксан ментол льодяники 5 мг + 1 мг блістер №24
Сандоз
150,76
Економія при броні:
-9,44 грн
141,32
грн
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Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 2
545.8 км
Лідоксан ментол льодяники 5 мг + 1 мг блістер №24
Сандоз
230,81
Економія при броні:
-9,69 грн
221,12
грн
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Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Університетська, 157
547.0 км
Лідоксан ментол льодяники 5 мг + 1 мг блістер №24
Сандоз
228,86
Економія при броні:
-7,74 грн
221,12
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Поляна, вул. Гірська, 16-А
675.0 км
Лідоксан ментол льодяники 5 мг + 1 мг блістер №24
Сандоз
72,00
грн
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