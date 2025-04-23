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ЛІДОКСАН льодяники Лимон/Ментол (LIDOKSAN lozenges Lemon/Menthol)
ЛІДОКСАН льодяники Лимон/Ментол (LIDOKSAN lozenges Lemon/Menthol)
Вінниця
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Доватора, 2
393.0 км
Лідоксан ментол льодяники 5 мг + 1 мг блістер №24
Сандоз
223,42
Економія при броні:
-10,72 грн
212,70
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Поляна, вул. Гірська, 16-А
410.4 км
Лідоксан ментол льодяники 5 мг + 1 мг блістер №24
Сандоз
72,00
грн
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Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 2
418.6 км
Лідоксан ментол льодяники 5 мг + 1 мг блістер №24
Сандоз
236,38
Економія при броні:
-15,26 грн
221,12
грн
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Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 24-Г
418.9 км
Лідоксан ментол льодяники 5 мг + 1 мг блістер №24
Сандоз
149,35
Економія при броні:
-8,03 грн
141,32
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. 49-ї Гвардійської Дивізії, 10
419.3 км
Лідоксан ментол льодяники 5 мг + 1 мг блістер №24
Сандоз
114,10
Економія при броні:
-7,33 грн
106,77
грн
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Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Університетська, 157
421.6 км
Лідоксан ментол льодяники 5 мг + 1 мг блістер №24
Сандоз
229,32
Економія при броні:
-8,20 грн
221,12
грн
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